Bühtan Ne Demek? Bühtan Ne Anlama Gelir, Cümle İçinde Kullanımı Nasıldır?

Dilimize yerleşen çok sayıda yabancı kökenli kelimeler vardır. Bu kavramların bazılarını günlük hayatımızda sıklıkla kullanırken, kimileri ile çok az karşılaşırız. Dilimize Arapçadan gelen bühtan kelimesi de çok sık duyulmayan kelimelerden birisidir. Bühtan kavramının ne demek olduğunu merak eden kişiler, bunun için internete başvurmuştur. TDK'deki anlamını araştıran kullanıcılar, bühtan kelimesinin kökeni ve etimolojisi hakkında araştırma yapmıştır. Taşıdığı anlam itibariyle eski dönemlerde çok fazla kullanılan bühtan kelimesi cümle içinde de farklı kullanımları mevcuttur. Kitaplarda, edebiyatçıların eserlerinde de karşılaşabileceğiniz bühtan kelimesinin anlamı çok sık araştırılmıştır. Peki bühtan ne anlama gelir, cümle içinde kullanımı nasıldır? Bu sorulara dair merak edilenleri sizler için derledik. Bühtan ne demek başlıklı yazımız sizlerle.

Bühtan Ne Demek?

Dilimize Arapçadan gelen ve anlamı çok sık araştırılan bühtan kelimesinin ne demek olduğu merak edilmiştir. Eski dönemlerde kullanılan bühtan kelimesinin anlamı TDK'ye göre farklı şekillerde görülmüştür. Bühtan kelimesi, kara çalma ve iftira anlamlarına gelir. Pek çok yazılı eserde ve kaynakta da kullanılan bühtan kelimesi ile ilgili atasözü de bulunur. Bühtan etmek olarak da bilinen bu sözün anlamı yine iftira etmek anlamına gelecektir. Özellikle kelime grubu üzerinden kullanılan bühtan, suçu kanıtlanmayan veya suçu olmayan bir kimsenin üzerine atılan iftira kapsamında değerlendirilen yabancı sözcük grubudur.

Bühtan Cümle İçinde Kullanımı

Bühtan kelimesinin anlamı dışında cümle içinde kullanımı da merak edilmiştir. Özellikle geçmiş zamanlarda edebiyatçılar tarafından da kullanılan bühtan kelimesinin cümle içinde kullanımı şu şekilde karşımıza çıkacaktır. Nazım Hikmet'in Piraye'ye Mektuplar adlı eserinde kullanılan bu kelimeyle ilgili örnek şu şekildedir;

"Yüreklerimize bühtan etmeyelim,

sevmekten gayrı şey bilmez yüreklerimiz."