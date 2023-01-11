Buket Uzuner Kimdir? Buket Uzuner Kitapları, Eserleri, Hayatı, Sanat Anlayışı ve Edebi Kişiliği

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Buket Uzuner Kimdir?

Buket Uzuner, 1955 yılında doğmuş Türk edebiyatının önemli yazarlarından biridir. Yazar başta ODTÜ olmak üzere, Norveç, Finlandiya ve ABD'de çevre bilimi üzerine araştırmalarda bulunmuştur. Yazarın eserleri 1992'den bu yana en çok satanlar arasında yerini almaktadır. Edebi yayınlar konusunda editörlük görevi de yapan Uzuner, çeşitli kurumlarda danışmanlık görevleri de yapmaktadır.

Buket Uzuner 1993 yılında "Balık İzlerinin Sesi" isimli romanı ile Yunus Nadi Roman Ödülü'nü almıştır. 1998 yılında ise "Kumral Ada Mavi Tuna" romanı ile İstanbul Üniversitesi Yılın Romanı ödülünü almıştır. Bu roman İtalya, Yunanistan ve İsrail'de de yayınlanıp çok satanlar arasında yerini almıştır. 1996 yılında University of lowa tarafından organize edilen onursal akademisyen ödülünü kazanmıştır. Kuzey Amerika, Kuzey Afrika ve Avrupa'da uzun yıllar yaşayan Uzuner günümüzde İstanbul'da yaşamaktadır.

Buket Uzuner Kitapları ve Eserleri

Buket Uzuner'in hayatı edebiyatla iç içedir. Yazar, uzun yıllardır yaptığı çalışmalarla çok değerli eserler ortaya koymuştur. Yazar, edebi çalışmalarına günümüzde de devam etmektedir. Yazarın öne çıkan eserleri aşağıda sıralanmıştır.

İki Yeşil Susamuru

Balık İzlerinin Sesi

Uzun Beyaz Bulut

Kumral Ada Mavi Tuna

Ayın En Çıplak Günü

İstanbullular

Gelibolu

Gümüş Yaz, Gümüş Kız

Buket Uzuner, romanın yanı sıra deneme, gezi ve hikâye türünde de eserler yazmıştır. Bu kapsamda yazılan eserler aşağıdadır.