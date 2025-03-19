Bülbül Yuvası Nasıl Yazılır? TDK’ye Göre Bülbülyuvası Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

"Bülbülyuvası" kelimesi, genellikle hamur tatlısı olarak bilinen bir yiyeceği ifade eder. Daire şeklinde hazırlanan hamurun ortası çukur bırakılarak pişirilir ve bu çukura pişirme işleminden sonra genellikle dövülmüş Antep fıstığı eklenir. "Bülbül yuvası" gibi yiyecek adları, genellikle özel bir yazım şekline sahiptir. Bülbül yuvası nasıl yazılır, TDK'ye göre ayrı mı bitişik mi yazılır demeden önce resmi belgelerde, akademik yazılarda ve günlük yazımda dikkat edilmesi gereken bir durum olduğunu söylemek lazım.

Bülbül Yuvası Nasıl Yazılır?

Türk Dil Kurumu'na (TDK) göre bu kelimenin doğru yazımı " bülbülyuvası " şeklinde birleşik olmalıdır.

Yanlış kullanım: bülbül yuvası

bülbül yuvası Doğru kullanım: bülbülyuvası

Bu kelimenin bitişik yazılmasının nedeni, "bülbül" ve "yuva" kelimelerinin birleşerek yeni bir tatlı ismi oluşturmasıdır. Anlam kayması yaşandığı için bitişik yazılması doğru kabul edilir.

TDK'ye Göre Bülbülyuvası Ayrı Mı Bitişik Mi Yazılır?

TDK'nin belirlediği kurallara göre, birleşik kelimelerin yazımı kelimelerin anlamlarına ve yapılarına göre değişiklik gösterir. "Bülbülyuvası" kelimesi, anlamca kaynaşmış birleşik kelime kategorisine girdiği için bitişik yazılır.