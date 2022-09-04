Bulgarca Alfabe Harfleri - Bulgar Alfabesi Okunuşu, Yazılışı, Türkçe Karşılığı ve Özellikleri

Bulgarca alfabe, Yunan ve Kiril alfabelerinden esinlenmiş ve 862 yılında oluşturulmuştur. Bulgar alfabesi harfleri kısmen semboliktir, kısmen ise Latin alfabesi karakterlidir. Bu sebeple teknik açıdan çok yönlü bir özellik taşımaktadır. İşte Bulgarca alfabe harfleri, bu harflerin okunuşu, yazılışı ve Türkçe karşılığı!

Bulgarca Alfabe Harfleri

Bulgarca alfabe; Kiril ve Yunan alfabelerinden esinlenilerek oluşturulmuştur. Bulgaristan ülkesinde konuşulan dilin seslerini içermekte olan alfabe olan Bulgarca alfabe içerisinden 1945 senesinde 2 adet harf silinmiştir ve güncel olarak Bulgar alfabesi içerisinde tam olarak 30 harf bulunmaktadır. İşte Bulgarca alfabe harfleri;

А-а

Б-б

В-в

Г-г

Д-д

Е-е

Ж-ж

З-з

И-и

Й-й

К-к

Л-л

М-м

Н-н

О-о

П-п

Р-р

С-с

Т-т

У-у

Ф-ф

Х-х

Ц-ц

Ч-ч

Ш-ш

Щ-щ

Ъ-ъ

Ь-ь

Ю-ю

Я-я

Bulgar Alfabesi Okunuşu, Yazılışı, Türkçe Karşılığı ve Özellikleri

Günümüzde modern anlamda kullanılan Bulgar alfabesi 16. Yüzyılda oluşturulmuş olan bir alfabe olma özelliği taşımaktadır ve Kiril ve Yunan alfabesinden esinlenilerek yaratılan bir alfabe olduğu için, alfabe içerisinde genellikle harfler sembolik olma özelliği de taşımaktadır. Bu dili sonradan öğrenmek isteyen kişiler ise Bulgar alfabesinin okunuşunu, yazılışını ve Türkçe karşılıklarını detaylıca öğrenmek istemektedir. İşte kısaca Bulgar alfabesi okunuşu, yazılışı ve Türkçe karşılığı;

Tablo halinde gösterecek olunursa;

А-а a a Б-б bı b В-в vı v Г-г gı g Д-д dı d Е-е e e Ж-ж jı j З-з zı z И-и i i Й-й i kratko y К-к kı k Л-л lı l М-м mı m Н-н nı n О-о o o П-п pı p Р-р rı r С-с sı s Т-т tı t У-у u u Ф-ф fı f Х-х hı h Ц-ц tsı ts Ч-ч çı ç Ш-ш şı ş Щ-щ ştı şt Ъ-ъ ı ı Ь-ь ermalık ğ ile y'nin arası Ю-ю yu yu/ü Я-я ya ya

Bulgar Alfabesi Özellikleri

Bulgar alfabesi taşıdığı farklılıklar sayesinde, çeşitli özelliklere de sahip olmaktadır. Bulgar alfabesinin özellikleri ise;