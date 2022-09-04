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Giriş Tarihi: 4.9.2022 11:29 Son Güncelleme: 4.9.2022 11:29

Bulgarca Alfabe Harfleri - Bulgar Alfabesi Okunuşu, Yazılışı, Türkçe Karşılığı ve Özellikleri

Bulgarca Alfabe Harfleri - Bulgar Alfabesi Okunuşu, Yazılışı, Türkçe Karşılığı ve Özellikleri

Bulgar alfabesi bu dili öğrenmek isteyenler tarafından araştırılmaktadır. Her milletin kendi resmi dili bulunmaktadır. Bulgaristan’da yaygın şekilde konuşulan resmi dil ise Bulgar dilidir ve alfabe olarak, Bulgarca alfabe bütünlüğü kabul edilmiştir. Peki ya Bulgarca alfabe harfleri hangileridir, Bulgar alfabesi nasıl okunur, nasıl yazılır ve Türkçe karşılığı ile özellikleri nedir?

Bulgarca alfabe, Yunan ve Kiril alfabelerinden esinlenmiş ve 862 yılında oluşturulmuştur. Bulgar alfabesi harfleri kısmen semboliktir, kısmen ise Latin alfabesi karakterlidir. Bu sebeple teknik açıdan çok yönlü bir özellik taşımaktadır. İşte Bulgarca alfabe harfleri, bu harflerin okunuşu, yazılışı ve Türkçe karşılığı!

Bulgarca Alfabe Harfleri

Bulgarca alfabe; Kiril ve Yunan alfabelerinden esinlenilerek oluşturulmuştur. Bulgaristan ülkesinde konuşulan dilin seslerini içermekte olan alfabe olan Bulgarca alfabe içerisinden 1945 senesinde 2 adet harf silinmiştir ve güncel olarak Bulgar alfabesi içerisinde tam olarak 30 harf bulunmaktadır. İşte Bulgarca alfabe harfleri;

  • А-а
  • Б-б
  • В-в
  • Г-г
  • Д-д
  • Е-е
  • Ж-ж
  • З-з
  • И-и
  • Й-й
  • К-к
  • Л-л
  • М-м
  • Н-н
  • О-о
  • П-п
  • Р-р
  • С-с
  • Т-т
  • У-у
  • Ф-ф
  • Х-х
  • Ц-ц
  • Ч-ч
  • Ш-ш
  • Щ-щ
  • Ъ-ъ
  • Ь-ь
  • Ю-ю
  • Я-я

Bulgar Alfabesi Okunuşu, Yazılışı, Türkçe Karşılığı ve Özellikleri

Günümüzde modern anlamda kullanılan Bulgar alfabesi 16. Yüzyılda oluşturulmuş olan bir alfabe olma özelliği taşımaktadır ve Kiril ve Yunan alfabesinden esinlenilerek yaratılan bir alfabe olduğu için, alfabe içerisinde genellikle harfler sembolik olma özelliği de taşımaktadır. Bu dili sonradan öğrenmek isteyen kişiler ise Bulgar alfabesinin okunuşunu, yazılışını ve Türkçe karşılıklarını detaylıca öğrenmek istemektedir. İşte kısaca Bulgar alfabesi okunuşu, yazılışı ve Türkçe karşılığı;

  • Tablo halinde gösterecek olunursa;

А-а

a

a

Б-б

b

В-в

v

Г-г

g

Д-д

d

Е-е

e

e

Ж-ж

j

З-з

z

И-и

i

i

Й-й

i kratko

y

К-к

k

Л-л

l

М-м

m

Н-н

n

О-о

o

o

П-п

p

Р-р

r

С-с

s

Т-т

t

У-у

u

u

Ф-ф

f

Х-х

h

Ц-ц

tsı

ts

Ч-ч

çı

ç

Ш-ш

şı

ş

Щ-щ

ştı

şt

Ъ-ъ

ı

ı

Ь-ь

ermalık

ğ ile y'nin arası

Ю-ю

yu

yu/ü

Я-я

ya

ya

Bulgar Alfabesi Özellikleri

Bulgar alfabesi taşıdığı farklılıklar sayesinde, çeşitli özelliklere de sahip olmaktadır. Bulgar alfabesinin özellikleri ise;

  • Bulgar alfabesi içerisinde ''C'' harfi bulunmamaktadır.
  • Bulgar alfabesinde ''C'' sesinin yazılması için, ''D ve J'' harfleri yan yana getirilmekte ve ''C'' sesi oluşturulmaktadır.
  • Bulgar alfabesi içinde, her bir sese karşılık gelecek şekilde bir harf mevcuttur.
  • Bulgar dilinin tüm özelliklerini kapsamakta olan bir alfabedir.
  • Bulgarca kelimeler ve okunuşları, Bulgar alfabesi sayesinde anlam kazanmıştır.

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Bulgarca Alfabe Harfleri - Bulgar Alfabesi Okunuşu, Yazılışı, Türkçe Karşılığı ve Özellikleri
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