Bulgaristan Para Birimi Nedir? Bulgaristan Para Birimi Kaç TL’dir, Sembolü Nedir?

Bulgaristan Doğu Avrupa'da yer alan, aynı zamanda ülkemizle sınır komşusu olan bir ülkedir. Son yıllarda yükselttiği ihracat ivmesi ile ekonomisine katkı sağlayan Bulgaristan'ın para birimi dünya ekonomisini yakından takip edenler için merak konusu olmuştur. Kendi resmi ve ulusal para birimi olan Bulgaristan'ın para birimi sembolü nedir? İşte detaylar...

Bulgaristan Para Birimi Nedir?

Bulgaristan para birimi Antik Bulgarca dilinde aslan anlamına gelen 'lev' kelimesinden türemiş Bulgar Levasıdır. Leva 1999 yılında Bulgaristan Merkez Bankası tarafından tedavüle çıkarılmış ve hala günümüzde Bulgaristan'da geçerli bir para birimidir.

Bulgar Levasına ait 6 birim madeni para vardır bunlar 1, 2, 5, 10, 20 ve 50 stotinkidir. Yine Bulgar Levasına ait 6 birim banknot para vardır bunlar ise 2, 5, 10, 20, 50 ve 100 Levadır.

Bulgaristan Para Birimi Kaç TL'dir?

Bulgaristan ile ülkemiz sınır komşuları olduğu oldukça yoğun turistik seyahat ilişkileri olan iki ülke konumundadırlar. Ayrıca iki ülke arasındaki ithalat ve ihracat alışverişi mevcuttur.

Bu bilgiler doğrultusunda Bulgaristan para biriminin Türk Lirasına karşılığı ekonomi takipçileri ve seyahatçiler tarafından merak edilmektedir. 1 Bulgar Levası yaklaşık olarak 8 Türk Lirasına tekabül eder.

Bulgaristan Para Birimi Sembolü Nedir?

Kendi resmi ve milli para birimi olan ülkelerin paralarının, uluslararası parametrelerde geçen para kodları ve sembolleri vardır. Bulgar Levasının uluslararası para kodu BGN, sembolü ise лв şeklindedir.