Bulgaristan’da Saat Kaç? Türkiye Bulgaristan Saat Farkı İle Sofya’da Şu An Saat Kaç?

Avrupa'nın en büyük 16.ülkesi olan Bulgaristan, yaklaşık 7 milyon nüfusa sahiptir. Ülkenin hem başkenti hem de en büyük kenti olan Sofya ise, Balkan Yarımadası'nın merkezinde, Bulgaristan'ın batısındaki Sofya Havzasında yer alır. Tarihi eski çağlara kadar uzanan kent, yerel saatin merkezi konumundadır. Bir ülkenin saat dilimi, başlangıç noktası Greenwich esas alınarak belirlenir. Bu durumda on beş eş meridyen arasında aynı meridyende bulunan ülkeler ortak saati kullanırlar. Farklı meridyenlerde bulunan ülkelerde ise saat farkı oluşur. Bulgaristan'ın, güneydoğusunda yer alan sınır komşusu Türkiye ile arasındaki saat farkı değişiklik gösterecektir. Bulgaristan'da saat kaç sorusunun yanı sıra her iki ülkenin arasındaki saat farkı da sıkça sorulan sorular arasında yer almıştır.

Bulgaristan'da Saat Kaç?

Bulgaristan, Balkanlar'da bulunan ve tarihi çok eski zamanlara dayanan bir ülkedir. Geçmiş zamanda pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Bulgaristan, yaklaşık 7 milyon nüfusa sahiptir. Avrupa'nın en büyük 16. ülkesi olan Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dır. Ülkenin saat dilimi, başlangıç noktası esas alınarak belirlenmiştir.

Bulgaristan, yaz ve kış saati uygulamaları ile iki farklı saat dilimine sahip bir ülkedir. Ülkenin saat dilimi, yaz uygulaması UTC+3 ve kış uygulaması UTC+2 şeklinde değişiklik göstermiştir. Bulgaristan'ın zaman dilimi tanımlayıcısı başkent Sofya'dır.

Bulgaristan Türkiye Saat Farkı

Gelişmekte olan ülkelerden birisi olan Bulgaristan, Balkanlar'da bulunan bir ülkedir. Ülke, batısında Sırbistan ve Kuzey Makedonya, doğusunda Karadeniz, kuzeyde Romanya, güneyde Yunanistan ve güneydoğusunda Türkiye ile çevrilidir. Ülkenin saat dilimi de aynı meridyenlerde bulunan ülkelerle ortak olmuştur.

Bulgaristan, sınır komşusu olan Türkiye ile arasındaki saat farkı merak edilmiştir. He iki ülke de UTC+3 saat diliminde yer aldığı için, ortak saat dilimini kullanır. Bu durumda Türkiye ile Bulgaristan arasında saat farkı yoktur.

Bulgaristan Türkiye Arasında Kaç Saat Fark Var?

Bulgaristan ve sınır komşusu Türkiye arasındaki saat farkı merak edilmiştir. Balkanlar'da yer alan Bulgaristan, yaz ve kış saat uygulamasını kullanır. Türkiye ise sabit saat dilimini kullanmıştır. Her iki ülkenin saat dilimi UTC+3'tür. Böylece Türkiye ile Bulgaristan aynı saat dilimi içerisinde yer aldığı için, her iki ülkenin saati aynıdır.