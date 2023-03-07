Bulmacada Pamuk Kozası Nedir? Pamuk Kozası Bulmaca Cevabı ve Eş Anlamlısı

Gazetelerin bulmaca eklerinde en fazla ilgi çengel bulmacaya duyulur. Çengel bulmacalarda bazı soruları sıklıkla görürüz. Bu sorulardan pamuk kozası nedir sorusu en çok merak edilenler arasında yerini alır. Bulmacada Pamuk Kozası nedir, sorusuna üç farklı yanıt verilebilir. Bu nedenden dolayı yanıtın harf sayısı önemlidir. Pamuk kozası bulmaca yanıtı, üç harfli, dört harfli ve beş harfli olmak üzere üç farklı yanıtı vardır. Pamuk Kozası eş anlamlısı, şif, goza ve ufaze kelimeleridir.

Bulmacada Pamuk Kozası Nedir?

Bulmacalar ülkemizde gencinden yaşlısına 7 den 70'e hemen herkesin zaman geçirmek için ilgilendiği hobilerin başında geliyor. Zekâyı güçlendirmesi, hafızayı tazelemesi, genel kültürü arttırması ve kelime dağarcığını zenginleştirmesi yönüyle dikkat çeken bulmacalar yapılarına göre farklı türlerde ayrılırlar. Dünyaca kabul gören ve ülkemizde de sevilen belli başlı bulmaca türleri şunlardır:

Çengel

Halka

Altıgen çengel

Sözcük avı

Su doku

Kakuro

Pamuk Kozası Bulmaca Cevabı ve Eş Anlamlısı

Genellikle gazetelerin veya dergilerin bulmaca eklerinde verilen, sorulan soruya çengel şeklinde ve istenilen uzunlukta cevap verme oyunudur. Çengel bulmacayı çözmek keyifli olması yanı sıra bilgiye dayalı olduğu için Alzheimer gibi unutma hastalıkları için çözülmesi tavsiye edilmektedir. Çengel bulmaca bittiğinde genelde bir kelime veya cümlenin bulunmasını istenmektedir. Aranan kelime için ödül de verilmektedir.

Çengel bulmaca veya kare bulmacalarında sorulan Pamuk Kozası bulmaca sorusunun açıklaması