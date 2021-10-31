Bulmak Zıt Anlamlısı Nedir? Bulmak Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Türkçede her kelimenin cümle içerisinde belirli bir görevi vardır. Bulmak kelimesinin cümle içerisinde görevi çoğunlukla fiildir. Ayrıca bu kelime kullanım yerine göre fiilimsi olarak da kullanılabilir. Bulmak kelimesinin anlam dağarcığına baktığımızda ise karşımıza oldukça geniş bir anlam kapasitesi çıkmaktadır.

BULMAK KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Bulmak kelimesinin anlam dağarcığına baktığımızda, karşımıza oldukça kullanışlı bir kelime çıkmaktadır. Birden çok anlamı bulunan bu kelimenin pek çok yerde kullanımı bulunmaktadır. Ayrıca bu durum kelimenin anlam ilişkilerine de yansımıştır. Bulmak kelimesi anlam biçimi yönünden gerçek anlamda kullanılan bir kelimedir. Bu bilgiler ışığında bulmak sözcüğünün anlamları şu şekildedir:

Var olduğu bilinmeyen ya da bilindiği halde göz önünde olmayan bir şeyi arayarak ortaya çıkarmak.

Bir şeyi rastlantıyla elde etmek, bir şeyle rastlantıyla karşılaşmak.

Yitirilen ya da bir yerde unutulan bir şeyi yeniden ele geçirmek.

Bir yerlerden elde etmek, sağlamak.

Bir konuda herhangi bir görüşe, yargıya varmak.

Bir şeyi herhangi bir durumda görmek.

(yardımcı eylem olarak kullanıldığında) kavuşmak, erişmek.

Var olanlar içinden en değersizini seçmiş olmak.

Var olanlar içinden en değersizini bile güçlükle elde etmek.

Kötü bir rastlantıyı anlatmak için kullanılır.

BULMAK KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Bulmak kelimesinin anlamlarına baktığımızda, bu sözcüğün anlam ilişkisinin kuvvetli olduğu anlaşılmaktadır. Bulmak kelimesi için en önemli anlam ilişkisi zıt anlamdır. Bunun en önemli nedeni bu iki kelimenin günümüzde çok sık kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Buna göre bulmak kelimesinin zıt anlamlısı 'kaybetmek, yitirmek' kelimeleridir. Bu zıt anlamlı kelimeleri daha iyi kavramak için şu örneklere bakabilirsiniz: