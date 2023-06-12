Bulut Canlı Mıdır? Bulut Canlı Bir Varlık Mı, Cansız Mı?

Farklı renklere, boyutlara ve şekillere sahip olan bulut canlı mıdır öğrenmek için ne olduğunu anlamak gerekir. Uzaktan bakıldığında oldukça yumuşak görünen ve pamuğu anımsatan bulut canlı bir varlık mıdır diyenler, bunların hava yuvarındaki buğudan meydana gelen cansız hava kümeleri olduğunu bilmelidir. Bu nedenle, bulutlar canlı mıdır diye merak edenlere rahatlıkla cansız oldukları söylenebilir. İşte bulutlar hakkında merak edilenler…

Bulut Canlı mıdır?

Hava kütleleri olarak tanımlanan bulutlar, canlı varlıklar değillerdir. Çünkü, yapılarında yaşamsal hiçbir fonksiyon yoktur. Nefes alma, beslenme, sindirme, boşaltma, üreme ve çoğalma gibi faaliyetlerin hiçbirine bulutlarda rastlamak mümkün değildir. Bu yüzden cansız varlıklardır. Onlar, yoğunlaşma nedeniyle oluşan buğudan meydana gelirler. Yapılarında kristalleşmiş buz ile küçük su damlacıkları bulunur. Yeryüzüne çok yakın konumda bulunan sığ hava kümeleri ise sis olarak ifade edilir. Yağmur, kar, dolu gibi birtakım hava olayları, bulutların sayesinde gerçekleşir.

Elektrik yükü - olan bir bulut, elektron yükü + olan bir diğer buluta elektron yükünü boşaltır ve bunun sonucunda şimşek meydana gelir. Gök gürültüsü ve ışık ile ortaya çıkan şimşek, yıldırım düşmesi ve yangın gibi tehlikeli durumlara sebep olabilir. Öte yandan bulutlar, tarımsal faaliyetler ve su kaynaklarının korunması açısından çok mühimdirler. Güneş ışınlarının kavuruculuğunu azaltarak mahsullerin korunmasını sağlar ve tatlı suların aşırı derecede buharlaşmasını önlerler. Bu yüzden, kuraklığın meydana gelmesini engelleyen unsurlardandırlar.

Bulut Çeşitleri Neler?

Suyun gaz hali olan bulutlar, yüksekliklerine göre gruplara ayrılırlar. Bunlar sırasıyla, alçak bulutlar, orta bulutlar ve yüksek bulutlardır. Aynı şekilde, bunlar da kendi içlerinde sınıflandırılırlar. Alçak bulut türleri içinde, Cumulus, Stratus, Cumulonimbus ve Stratocumulus bulunur. Altostratus, Nimbostratus ve Altocumulus orta bulut türleridir. Yüksek bulutlar ise Cirrocumulus, Cirrus ve Cirrostratus olarak ifade edilirler.

Alçak bulutlar, 0-2.000 metre yükseklikte yer alırlar. Bu oran kutuplarda 0-2.000 metre ve aynı şekilde tropik bölgelerde de 0-2.000 m'dir.

Orta bulutlar, 2.000-7.000 metrede bulunurlar. Kutup bölgelerinde 2.000-4.000 metrede ve tropik iklimin bulunduğu yerlerde ise 2.000-8.000 metre yüksekliktedirler.

Yüksek bulutlar ise 5.000-13.000 metre yükseklikte yer alırlar. Kutuplarda 3.000-8.000 metrede bulunurken, tropik yerlerde ise 8.000-18.000 metrededirler.