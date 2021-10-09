Bulut eş anlamlısı nedir? Bulut kelimesinin eş anlamlısı

Bulut kelimesinin eş anlamlı karşılığı bulunmaktadır. Ancak birden fazla eş anlamlı bulunan bulut kelimesinin eş anlamları dilimizde sıkça kullanılmamaktadır.
BULUT KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Bulut kelimesiyle aynı anlama gelen üç farklı kelime bulunmaktadır. Bunlar ebr, sehab ve gamam kelimeleridir. Bulutun eş anlamlısı olarak karşımıza çıkan bu kelimeler Arapça ve Farsçadan dilimize girmişlerdir. Ancak sıklıkla tercih edilen kelime bulut kelimesidir.
BULUT KELİMESİNİN ANLAMI
TDK'ya göre bulut kelimesinin anlamları şu şekildedir:
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