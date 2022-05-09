Bulutlar Nasıl Oluşur? Bulutlar Nasıl Meydana Gelir, Neyden Oluşur Ve Nasıl Hareket Eder?

Bu güzel görüntülü doğa harikası oldukça çeşitli doku ve boyutlarda bulunurlar. Su buharlarının bulutlara etkisi olmadığı söylenmez ancak tek etkisinin kendisi olduğu da söylenemez. Bu yüzden doğru bilgiye erişmek için ve bulutlar nasıl oluşur? Bulutlar nasıl meydana gelir? Gibi soruların cevabını bulmak için yazımızın devamına göz atmalısınız.

Bulut Nasıl Oluşur?

Bulutların nasıl oluştuğuna dair basit bir açıklamada bulunacak olursak; havanın yükselmesi ile soğukluk meydana gelir. Soğuyan hava ılık ya da sıcak hava kadar su buharını tutamaz. Böylece hava soğudukça bulutların içindeki su buharı yoğunlaşır ve bulut daha dolgun bir hale gelir. Yani bu durumu gazın sıvı hale dönüşmesi olarak ifade edebiliriz. Su buharı yükseldiğinde gökyüzünde çok küçük parçalar halinde bir damlacığa dönüşür.

Kendi içinde bir küme oluşturan bu su damlacıkları bizim bulut olarak tanımladığımız bir grup haline gelir. Bilimsel makalelerde ölçümlenen su damlacığı boyutunun 1 milimetrenin yüzde 1'i olduğu gözlenmiştir. Bu durumun neticesinde bulutların bu küçük tanecik grubunun birleşimi olduğunu söyleyebiliriz. Havanın çok soğuk olduğu sıralarda bulutların içindeki su damlacıklarının buz kristalleri haline geldiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Ayrıca, soğuk havalarda bulutların daha ince ve dolgun olmayan bir görüntüye sahip olmasını bununla açıklayabiliriz.

Peki, havanın yükselmesine sebep olan şeyler nedir? Havanın yükselmesi nedeniyle oluşan bulutları açıkladık. Şimdi de havanın yükselmesine neden olan şeylere açıklık getirelim. Havanın yükselmesi için sebep olabilecek şeylerin başında güneş gelir. Güneş doğal olarak yeryüzünü ısıtır. Isınan yeryüzünün sıcaklığı yükselir ve kümülüs bulutları meydana getirir. Bir diğer etken ise yakınsamadır. Farklı yönlerden gelen hava akımları birbirleriyle karşılaştığında yükselmeleri zorlaşır. Bu durum yine kümülüs bulutlarına hatta sağanak yağmurlara sebep olabilir.

Havanın yükselmesine neden olan önemli etkenlerden birisi de hava cepheleridir. Hava cephesi, sıcak ve soğuk havanın buluştuğu noktaya denir. Sıcak hava soğuk havanın üzerinde yükselmeye devam eder ve nimbostarus bulutlarını meydana getirir. Bunların dışında türbülans, dağ ve tepeler gibi kaynaklar da havanın yükselmesini sağlayabilir.

Merak edilen konulardan bir diğeri ise bulutların neden beyaz renginde olduğudur. Bulutların renginin beyaz görünmesinin sebebi, güneş ışığının dağılımı olarak açıklanabilir. Bir bulut üzerine yansıyan güneş ışığı eşit miktarda dağılır. Bu dağılımın sonucunda beyaz renge sahip olan güneş ışığı, bulutlara da kendi rengini vermiş olur. Ayrıca güneş ışığı, bir bulutun içinden geçerken gökyüzündeki atmosferik parçalardan çok daha büyükleriyle etkileşime girer. Atmosferik bir parçacığa denk gelen güneş ışığı mavi ışığı diğer renklere göre daha güçlü bir biçimde yayar. Bu da gökyüzünün mavi görünmesini sağlar. Kısacası gökyüzü ve bulut renklerinin kaynağının güneş olduğunu söyleyebiliriz.