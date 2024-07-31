Burdur Doğa Tarihi Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? Burdur Doğa Tarihi Müzesi Giriş Ücretli Mi, Müzekart Geçerli Mi?

Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan Burdur, tarihi ve doğal güzellikleri ile öne çıkan bir şehirdir. Yeşilin ve mavinin buluştuğu bu coğrafyada, antik kentler, tarihi camiler, kervansaraylar ve müzeler ziyaretçileri geçmişe doğru bir yolculuğa çıkarmaktadır. Burdur'un zengin tarihi ve kültürü, müzelerinde de açıkça görülmektedir. Burdur Doğa Tarihi Müzesi nerede, nasıl gidilir, giriş ücretli mi, Müzekart geçerli mi gibi sorular bir ziyaretçinin gezmeden önce karşısına çıkacak sorulardır.

Burdur Doğa Tarihi Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Burdur Doğa Tarihi Müzesi, Burdur'un Merkez İlçesine bağlı Zafer Mahallesinde bulunur.

Burdur Merkez ilçenin hemen üzerinde yer alan Burdur Doğa Tarihi Müzesi Ulus Caddesi Zafer sokak yolunda yer almaktadır. Burdur Cumhuriyet Meydanına 1 km uzaklıkta bulunan müze, Burdur Tren istasyonuna 2 km, Isparta Süleyman Demirel Havalimanına ise 34 km kadar bir uzaklıkta yer almaktadır. Buraya ulaşım oldukça kolaydır. Yürüyerek yönergeleri takip ederek ulaşabilirsiniz. Ayrıca şahsi araçlarınız da bu müzeye ulaşmak için bir seçenek olacaktır.

Burdur Doğa Tarihi Müzesi Giriş Ücretli mi, Müzekart Geçerli mi?

Burdur Doğa Tarihi Müzesi, yaz sezonunda 09:00-19:00, kış sezonunda ise 08:00-17:00 saatleri arasında ziyarete açıktır. Pazartesi günleri kapalıdır.

Burdur Doğa Tarihi Müzesi'nde Müzekart geçerlidir. 2024 yılında tek giriş ücreti 109 TL olarak belirlenmiştir.