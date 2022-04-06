Burdur İlçeleri: Burdur İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Ceviz Ezmesi, Cevizli Sucu, Su Böreği, Arabaşı, Kuş Yoğurdu ve Baba Sütü gibi önemli lezzetlere ev sahipliği yapan Burdur, Türkiye'nin önemli şehirlerinden biridir. Burdur Ulu Camii ve Tarihi Saat Kulesi şehrin can damarı olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca Burdur'un ilçelerinde geçmiş tarihin izlerine rastlayabilirsiniz. Burdur ilçelerine göz atacağız.

BURDUR NÜFUS

TÜİK'in 2021 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre; Burdur'un toplam il geneli nüfusu 273.716 olarak hesaplanmıştır. Bu nüfusun 137.372'i erkek, 136.344'ü kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise; %50,19 erkek, %49,81 kadındır.

Yıl Burdur Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu 2021 273.716 137.372 136.344 2020 267.092 134.124 132.968 2019 270.796 136.377 134.419 2018 269.926 135.240 134.686 2017 264.779 133.026 131.753 2016 261.401 130.082 131.319 2015 258.339 128.049 130.290 2014 256.898 127.158 129.740 2013 257.267 127.139 130.128 2012 254.341 125.343 128.998 2011 250.527 123.978 126.549 2010 258.868 132.337 126.531 2009 251.550 125.825 125.725 2008 247.437 121.980 125.457 2007 251.181 126.094 125.087

BURDUR'UN İLÇELERİ

Burdur ilçeleri şu şekildedir:

Ağlasun Altınyayla Bucak Çavdır Çeltikçi Gölhisar Karamanlı Kemer Tefenni Yeşilova

BURDUR MERKEZ İLÇELERİ

Merkez ilçeyle birlikte, Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni, Yeşilova olmak üzere; 11 İlçe, 3 Belde, 193 Köy bulunmaktadır. Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Bucak, Gölhisar ve Yeşilova'dır. Kemer nüfus bakımından en küçük ilçesidir.

BUCAK

Bucak ilçesi, merkez ile 44 km uzaklıkta bulunmaktadır. Ayrıca Burdur-Antalya Karayolunun 44. kilometresinde yer alır. Doğusunda Sütçüler, güneyinde Antalya, batıda ve kuzeyde Burdur vardır. Bucak ilçesinin geçmişteki adı Oğuzhan olarak bilinmektedir. 30.05.1926 tarih ve 877 sayılı kanunla bugünkü adı olan Bucak olarak değiştirilmiştir.

YEŞİLOVA

Yeşilova ilçesi son yıllarda turistik önem kazanmıştır. Bunun sebebi Sınırları içerisindeki Salda Gölü'nün yer almasından dolayıdır. Salda Gölü'nün özelliği ise dünyanın en derin ve temiz göllerinden birisi olmasıdır. Kamp turizmi içinde önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Göller yöresi olarak da bilinen Orta Akdeniz'in ortalarında yer almaktadır.

GÖLHİSAR

Burdur ilçesi Gölhisar denince tarımın en etkin yapıldığı ilçe akla gelir. Pancar, anason, tahıllar, sebze ve meyve gibi birçok çeşit tarım faaliyetleri yapılmaktadır. Gölhisar Ovası bir çökelti ovası olarak da bilinir. Dalaman Çayı üzerinde kurulan Yapraklı Barajı'nın suları ile sulandığı için su bakımından zengindir. Kibyra adında tarihi antik kenti de meşhurdur.

BURDUR İLÇE HARİTASI