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Giriş Tarihi: 6.4.2022 14:08 Son Güncelleme: 6.4.2022 14:08

Burdur İlçeleri: Burdur İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Burdur İlçeleri: Burdur İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi içerisinde yer alan Burdur ili Salda Gölü ile son yıllarda turizme katkı sağlamıştır. Yörükler tarafından yaylalarda her yıl düzenli olarak Yörük festivalleri düzenlenmektedir. Burdur’un toplam 10 tane ilçesi vardır. Burdur ilçeler haritası ile kaç merkez ilçesi var, nüfusu kaç? Bunlara değinelim…

Ceviz Ezmesi, Cevizli Sucu, Su Böreği, Arabaşı, Kuş Yoğurdu ve Baba Sütü gibi önemli lezzetlere ev sahipliği yapan Burdur, Türkiye'nin önemli şehirlerinden biridir. Burdur Ulu Camii ve Tarihi Saat Kulesi şehrin can damarı olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca Burdur'un ilçelerinde geçmiş tarihin izlerine rastlayabilirsiniz. Burdur ilçelerine göz atacağız.

BURDUR NÜFUS

TÜİK'in 2021 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre; Burdur'un toplam il geneli nüfusu 273.716 olarak hesaplanmıştır. Bu nüfusun 137.372'i erkek, 136.344'ü kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise; %50,19 erkek, %49,81 kadındır.

Yıl

Burdur Nüfusu

Erkek Nüfusu

Kadın Nüfusu

2021

273.716

137.372

136.344

2020

267.092

134.124

132.968

2019

270.796

136.377

134.419

2018

269.926

135.240

134.686

2017

264.779

133.026

131.753

2016

261.401

130.082

131.319

2015

258.339

128.049

130.290

2014

256.898

127.158

129.740

2013

257.267

127.139

130.128

2012

254.341

125.343

128.998

2011

250.527

123.978

126.549

2010

258.868

132.337

126.531

2009

251.550

125.825

125.725

2008

247.437

121.980

125.457

2007

251.181

126.094

125.087

BURDUR'UN İLÇELERİ

Burdur ilçeleri şu şekildedir:

  1. Ağlasun
  2. Altınyayla
  3. Bucak
  4. Çavdır
  5. Çeltikçi
  6. Gölhisar
  7. Karamanlı
  8. Kemer
  9. Tefenni
  10. Yeşilova

BURDUR MERKEZ İLÇELERİ

Merkez ilçeyle birlikte, Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni, Yeşilova olmak üzere; 11 İlçe, 3 Belde, 193 Köy bulunmaktadır. Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Bucak, Gölhisar ve Yeşilova'dır. Kemer nüfus bakımından en küçük ilçesidir.

  • BUCAK

Bucak ilçesi, merkez ile 44 km uzaklıkta bulunmaktadır. Ayrıca Burdur-Antalya Karayolunun 44. kilometresinde yer alır. Doğusunda Sütçüler, güneyinde Antalya, batıda ve kuzeyde Burdur vardır. Bucak ilçesinin geçmişteki adı Oğuzhan olarak bilinmektedir. 30.05.1926 tarih ve 877 sayılı kanunla bugünkü adı olan Bucak olarak değiştirilmiştir.

  • YEŞİLOVA

Yeşilova ilçesi son yıllarda turistik önem kazanmıştır. Bunun sebebi Sınırları içerisindeki Salda Gölü'nün yer almasından dolayıdır. Salda Gölü'nün özelliği ise dünyanın en derin ve temiz göllerinden birisi olmasıdır. Kamp turizmi içinde önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Göller yöresi olarak da bilinen Orta Akdeniz'in ortalarında yer almaktadır.

  • GÖLHİSAR

Burdur ilçesi Gölhisar denince tarımın en etkin yapıldığı ilçe akla gelir. Pancar, anason, tahıllar, sebze ve meyve gibi birçok çeşit tarım faaliyetleri yapılmaktadır. Gölhisar Ovası bir çökelti ovası olarak da bilinir. Dalaman Çayı üzerinde kurulan Yapraklı Barajı'nın suları ile sulandığı için su bakımından zengindir. Kibyra adında tarihi antik kenti de meşhurdur.

BURDUR İLÇE HARİTASI

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Burdur İlçeleri: Burdur İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?
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