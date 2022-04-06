Burdur İlçeleri: Burdur İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Ceviz Ezmesi, Cevizli Sucu, Su Böreği, Arabaşı, Kuş Yoğurdu ve Baba Sütü gibi önemli lezzetlere ev sahipliği yapan Burdur, Türkiye'nin önemli şehirlerinden biridir. Burdur Ulu Camii ve Tarihi Saat Kulesi şehrin can damarı olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca Burdur'un ilçelerinde geçmiş tarihin izlerine rastlayabilirsiniz. Burdur ilçelerine göz atacağız.
TÜİK'in 2021 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre; Burdur'un toplam il geneli nüfusu 273.716 olarak hesaplanmıştır. Bu nüfusun 137.372'i erkek, 136.344'ü kadından oluşmaktadır. Yüzde olarak ise; %50,19 erkek, %49,81 kadındır.
|
Yıl
|
Burdur Nüfusu
|
Erkek Nüfusu
|
Kadın Nüfusu
|
2021
|
273.716
|
137.372
|
136.344
|
2020
|
267.092
|
134.124
|
132.968
|
2019
|
270.796
|
136.377
|
134.419
|
2018
|
269.926
|
135.240
|
134.686
|
2017
|
264.779
|
133.026
|
131.753
|
2016
|
261.401
|
130.082
|
131.319
|
2015
|
258.339
|
128.049
|
130.290
|
2014
|
256.898
|
127.158
|
129.740
|
2013
|
257.267
|
127.139
|
130.128
|
2012
|
254.341
|
125.343
|
128.998
|
2011
|
250.527
|
123.978
|
126.549
|
2010
|
258.868
|
132.337
|
126.531
|
2009
|
251.550
|
125.825
|
125.725
|
2008
|
247.437
|
121.980
|
125.457
|
2007
|
251.181
|
126.094
|
125.087
Burdur ilçeleri şu şekildedir:
Merkez ilçeyle birlikte, Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni, Yeşilova olmak üzere; 11 İlçe, 3 Belde, 193 Köy bulunmaktadır. Nüfus bakımından en büyük ilçeleri sırasıyla Bucak, Gölhisar ve Yeşilova'dır. Kemer nüfus bakımından en küçük ilçesidir.
Bucak ilçesi, merkez ile 44 km uzaklıkta bulunmaktadır. Ayrıca Burdur-Antalya Karayolunun 44. kilometresinde yer alır. Doğusunda Sütçüler, güneyinde Antalya, batıda ve kuzeyde Burdur vardır. Bucak ilçesinin geçmişteki adı Oğuzhan olarak bilinmektedir. 30.05.1926 tarih ve 877 sayılı kanunla bugünkü adı olan Bucak olarak değiştirilmiştir.
Yeşilova ilçesi son yıllarda turistik önem kazanmıştır. Bunun sebebi Sınırları içerisindeki Salda Gölü'nün yer almasından dolayıdır. Salda Gölü'nün özelliği ise dünyanın en derin ve temiz göllerinden birisi olmasıdır. Kamp turizmi içinde önemli gelişmeler yaşanmaktadır. Göller yöresi olarak da bilinen Orta Akdeniz'in ortalarında yer almaktadır.
Burdur ilçesi Gölhisar denince tarımın en etkin yapıldığı ilçe akla gelir. Pancar, anason, tahıllar, sebze ve meyve gibi birçok çeşit tarım faaliyetleri yapılmaktadır. Gölhisar Ovası bir çökelti ovası olarak da bilinir. Dalaman Çayı üzerinde kurulan Yapraklı Barajı'nın suları ile sulandığı için su bakımından zengindir. Kibyra adında tarihi antik kenti de meşhurdur.