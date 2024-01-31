Burdur Plaka Kodu Nedir? Burdur İl Plakası Kaçtır?

Plaka kodu, harf ve rakamlardan oluşan bir kombinasyon gibi görünse de aslında o şehrin kapılarını açan bir anahtardır. Bu şehir, tarihiyle, doğal güzellikleriyle ve sıcak insanlarıyla birlikte, plaka koduyla da adeta bir imza taşır. Burdur plaka kodu nedir, Burdur il plakası kaçtır şeklindeki sorulara resmi devlet kurumları veya çevrimiçi kaynaklardan yanıt bulmak mümkündür.

Burdur Plaka Kodu Nedir?

Burdur, Türkiye'nin gözde turistik destinasyonlarından biri olmanın yanı sıra, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle de ön plana çıkan bir şehirdir. Bu şehrin plaka kodu ise 15'tir. Bu iki basamaklı sayısal kombinasyon, Burdur'un benzersiz kimliğini ve tarihini yansıtmaktadır.

15 numaralı plaka kodu, Burdur'un coğrafi konumuyla da bütünleşir. Akdeniz Bölgesi'nde, Batı Toros Dağları'nın eteklerinde yer alan Burdur, doğal güzellikleriyle çevrili bir şehirdir. Göletleri, göletlerinde yansıyan tarihi kalıntıları, zengin flora ve faunasıyla Burdur, sadece plaka koduyla değil, aynı zamanda doğal güzellikleriyle de önemli bir destinasyondur.

Burdur'un plaka kodu olan 15, şehrin tarihine de vurgu yapmaktadır. Birçok medeniyetin izlerini taşıyan Burdur, tarih boyunca Lidyalılar, Persler, Roma İmparatorluğu ve Bizans İmparatorluğu gibi önemli uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Bu zengin tarih, 15 numaralı plaka koduyla birlikte araçların caddelerinde dolaştığı her an hatırlanmaktadır.