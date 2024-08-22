Burhaniye Nerede? Balıkesir Burhaniye Arası Kaç Km, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Ege Denizi'nin kıyısında, zeytin ağaçları ve tarihi kalıntılarla bezeli bir güzellik olan Burhaniye, Balıkesir ilinin gözde turistik ilçelerinden biridir. Doğal ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çeken Burhaniye, aynı zamanda sakin ve huzurlu atmosferiyle tatilcilerin gözdesi haline gelmiştir. Bu keyifli yolculuğa çıkmadan önce ise Burhaniye nerede, Burhaniye Balıkesir arası kaç km ve yol tarifi ile nasıl gidilir sorularının cevapları araştırılmalıdır.

Burhaniye Nerede?

Burhaniye, Türkiye'nin Ege Bölgesi'nde, Balıkesir iline bağlı bir ilçedir. Ege Denizi'ne kıyısı olan bu güzel ilçe, doğal güzellikleri, tarihi dokusu ve turistik cazibesi ile dikkat çekmektedir. Balıkesir'in batısında yer alan Burhaniye, Edremit Körfezi'nin doğusunda konumlanmıştır. Kuzeyinde Edremit, güneyinde Gömeç, doğusunda ise Havran ilçeleri ile komşudur.

Balıkesir ile Burhaniye Arası Kaç Km?

Balıkesir şehir merkezi ile Burhaniye arasındaki mesafe yaklaşık olarak 95 kilometredir. Bu mesafe, özel araçla yaklaşık 1,5 saatlik bir yolculuk ile kat edilebilir. Yolculuk süresi, trafik yoğunluğu ve hava şartlarına göre değişiklik gösterebilir.

Burhaniye Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Özel Araç ile:

Balıkesir'den Burhaniye'ye gitmek için aşağıdaki güzergahı takip edebilirsiniz:

Balıkesir Şehir Merkezi: Balıkesir şehir merkezinden yola çıkın. D230 Karayolu: Balıkesir'den çıkarken D230 karayolunu takip edin. Edremit Yolu: D230 karayolundan Edremit yönüne devam edin. Burhaniye Yolu: Edremit'e vardığınızda, tabelaları takip ederek Burhaniye yönüne sapın.

Otobüs ile:

Balıkesir'den Burhaniye'ye otobüs seferleri de bulunmaktadır. Balıkesir Otogarı'ndan kalkan Burhaniye otobüsleri ile ilçeye kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Otobüs yolculuğu, genellikle 2 saat sürmektedir.

Uçak ile:

En yakın havaalanı, Edremit Koca Seyit Havalimanı'dır. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerden Edremit'e direkt uçuşlar bulunmaktadır. Edremit Havalimanı'ndan Burhaniye'ye taksi veya otobüs ile ulaşmak mümkündür.