Bursa Camileri - En Büyük, En Ünlü, Tarihi Bursa’daki Camiler ve İsimleri

Bursa camileri, büyük olmasının yanında mimari özellikleri ile de dikkat çekmektedir. Bursa'daki camilerin isimleri nelerdir sorusuna cevap bulmak için başvuracağınız çok sayıda kaynak vardır. Bursa en büyük camisi hangisi sorusu kültürel açıdan da üzerinde durulması gereken bir konudur. Bursa'daki ünlü camiler arasında modern mimarinin izlerini de görebilirsiniz. Bursa'nın en büyük camileri ve Bursadaki camiler yazımızın devamında.

Bursa'daki Camilerin İsimleri Nelerdir?

Bursa doğal güzelliklerinin yanı sıra Osmanlı Devleti'ne de başkentlik yapmış önemli bir şehirdir. Bu özellik, cami mimarisinde de kendini göstermektedir. Şehirde bulunan ünlü camilerin hemen hepsi Osmanlı mirasıdır. Şehirde çok sayıda cami bulunsa da en önemli ve bilinen cami isimleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

Yıldırım Camii

Yeşil Camii

Emir Sultan Camii

Ulu Camii

Muradiye Camii

Hüdavendigar Camii

Bursa En Büyük Camisi Hangisi?

Bursa denildiğinde akla gelen camilerin başında kuşkusuz Ulu Cami yer alır. 1399 yılında, 1. Bayezid döneminde yapılmış olan bu cami, dönemin ünlü mimarı Ali Neccar tarafından inşa edilmiştir. Osmanlı mimarisinin tipik özelliklerini gösteren bu cami, 55x69 metre ölçülerinde olup dikdörtgen yapıya sahiptir. Caminin iç alanı 3.165 metrekaredir.

Camiyi ziyaret edenler, caminin şadırvanının iç kısımda bulunmasına şaşırırlar. Cami, aynı zamanda ülkemizde bulunan ulu camilerin de en büyüğüdür. Cami, geçmişten günümüze mimari özelliklerinin yanı sıra manevi havası ile de dikkat çekmiştir.