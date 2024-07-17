Bursa'nın tarihi ve turistik güzelliklerine bir yenisi eklendi: Bursa Çikolata Müzesi! 2021 yılında açılan müze, çikolata severleri ve Bursa'yı ziyaret edenleri cezbeden tatlı bir destinasyon haline geldi. Müze, Nilüfer ilçesinde, 3 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu. Yaklaşık 8 ton çikolata kullanılarak, Bursa'nın tarihi ve kültürel değerlerini tasvir eden heykeller ve eserler burada hayat buluyor. Ulu Camii, Koza Han, Tarihi Çarşı gibi ikonik yapılar çikolatanın büyülü dünyasıyla buluşuyor. Çikolata severler ve çocukların bayılacağı bu müzeye gitmeden önce Bursa Çikolata Müzesi nerede, nasıl gidilir, Bursa Çikolata Müzesi giriş ücretli mi, Müzekart geçerli mi bilgilerini öğrenmek gerekir.

Bursa Çikolata Müzesi Nerede?

Bursa Çikolata Müzesi Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Yüzüncüyıl Mahallesi'nde yer almaktadır.

Bursa Çikolata Müzesi'ne Nasıl Gidilir?

Bursa Çikolata Müzesi'ne ulaşım oldukça kolay. Özel araçla gidecekseniz, Bursa'nın merkezinden ilçesinden yaklaşık 30 dakikalık bir sürüş mesafesinde yer alıyor. Toplu taşıma tercih edenler ise 93, 9D, M1 ve 1H otobüs hatlarını kullanabilir. Metro ile gidecek olanların Yüzüncüyıl Durağı'nda inip yürümesi gerekmektedir.

Giriş Ücreti ve Müzekart Geçerliliği

Bursa Çikolata Müzesi giriş ücreti yetişkinler için 100 TL, öğrenciler için 75 TL'dir. Müzekart geçerli değildir.

Müzede Neler Var?

Çikolatanın tarihi ve üretim süreci hakkında bilgi edinebileceğiniz müzede, çikolata tadımı ve atölye çalışmaları da düzenleniyor. Ayrıca, müzeye ait kafeden çikolatalı lezzetlerin tadına bakabilir, sevdiklerinize çikolata hediyelik eşyaları alabilirsiniz.

Ziyaret Saatleri

Bursa Çikolata Müzesi, her gün 08:00 - 23:50 saatleri arasında ziyarete açıktır.

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