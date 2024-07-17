Bursa'nın tarihi ve turistik güzelliklerine bir yenisi eklendi: Bursa Çikolata Müzesi! 2021 yılında açılan müze, çikolata severleri ve Bursa'yı ziyaret edenleri cezbeden tatlı bir destinasyon haline geldi. Müze, Nilüfer ilçesinde, 3 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu. Yaklaşık 8 ton çikolata kullanılarak, Bursa'nın tarihi ve kültürel değerlerini tasvir eden heykeller ve eserler burada hayat buluyor. Ulu Camii, Koza Han, Tarihi Çarşı gibi ikonik yapılar çikolatanın büyülü dünyasıyla buluşuyor. Çikolata severler ve çocukların bayılacağı bu müzeye gitmeden önce Bursa Çikolata Müzesi nerede, nasıl gidilir, Bursa Çikolata Müzesi giriş ücretli mi, Müzekart geçerli mi bilgilerini öğrenmek gerekir.
Bursa Çikolata Müzesi Bursa'nın Nilüfer ilçesinde Yüzüncüyıl Mahallesi'nde yer almaktadır.
Bursa Çikolata Müzesi'ne ulaşım oldukça kolay. Özel araçla gidecekseniz, Bursa'nın merkezinden ilçesinden yaklaşık 30 dakikalık bir sürüş mesafesinde yer alıyor. Toplu taşıma tercih edenler ise 93, 9D, M1 ve 1H otobüs hatlarını kullanabilir. Metro ile gidecek olanların Yüzüncüyıl Durağı'nda inip yürümesi gerekmektedir.
Bursa Çikolata Müzesi giriş ücreti yetişkinler için 100 TL, öğrenciler için 75 TL'dir. Müzekart geçerli değildir.
Çikolatanın tarihi ve üretim süreci hakkında bilgi edinebileceğiniz müzede, çikolata tadımı ve atölye çalışmaları da düzenleniyor. Ayrıca, müzeye ait kafeden çikolatalı lezzetlerin tadına bakabilir, sevdiklerinize çikolata hediyelik eşyaları alabilirsiniz.
Bursa Çikolata Müzesi, her gün 08:00 - 23:50 saatleri arasında ziyarete açıktır.
Müzede fotoğraf çekmek serbest! Çikolata heykellerinin önünde bol bol fotoğraf çekin.
Rahat ayakkabılar giymeyi unutmayın, müzede epey dolaşacaksınız.
Çikolata tadımı ve atölye çalışmaları için önceden rezervasyon yaptırmanız tavsiye edilir.
Çocuklarınızla keyifli bir zaman geçirmek için ideal bir yer.
Müzede çocuklar için ücretli bir oyun alanı ve yemek yiyebileceğiniz bir restoran da bulunmaktadır.