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Giriş Tarihi: 18.4.2022 15:06 Son Güncelleme: 18.4.2022 15:06

Bursa İlçeleri: Bursa İlçeleri Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Bursa İlçeleri: Bursa İlçeleri Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?

Bursa, ülkemizin en kalabalık 4.şehri olarak karşımıza çıkıyor. Gerek doğal güzellikleri ve tarihi ile bilinmesi gerekse de kış turizmi sayesinde kendini tüm dünyaya tanıtmış olması Bursa’yı diğer illerden ayrıcalıklı bir konuma getirmiştir. Geçmişten günümüze birçok medeniyetin de tarihine etki ettiği Bursa ilimiz Marmara bölgesinin güney kısmında yer alır. Bulunduğu konum ve tekstil sektörünün gelişmiş olması ile de sanayisi gelişmiştir ve bu durum yıllar içinde doğu bölgelerinden göç almasına sebebiyet vermiştir. Bu durum bursa ilimizin nüfusunu da etkilemiştir. Peki, tüm bunların yanında Bursa’nın ilçeleri hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Hem Bursa merkez ilçeleri hem de diğer ilçeler hakkındaki detaylı bilgiler yazımızın devamında.

Bursa özellikle son yıllarda öğrencilerin de sıklıkla tercih ettiği şehirler arasındadır. Hem sanayi bölgesinin bulunması hem de üniversite ihtiyacını karşılaması açısından öğrencilerin tercih ettiği ve iş bulma imkanlarını değerlendirdiği bir ilimizdir. Bu durumların Bursa nüfusundaki artışa etki ettiği de bilinmektedir.

Bursa İlçeleri

Ülkemizin en büyük 4.kenti olarak bilinen Bursa ilinin güncel nüfusu 3.147.818 kişidir. Eski nüfus sayımına göre %1,48'lik bir artış gösterdiği tespit edilmiştir. Nüfusun cinsiyetler içindeki dağılımı %49,98 erkek ve %50,02 kadın şeklindedir.

5 merkez ilçe ve 12 ilçesi bulunan Bursa'nın toplam 17 ilçesi bulunmaktadır. İlçelerden nüfus açısından en kalabalık olanı Osmangazi ilçesiyken en az nüfusa sahip ilçesi Harmancık ilçesidir. İşte Bursa ilçeleri isimleri ve nüfus bilgileri;

  1. Gürsu – Merkez İlçe: 99.278 kişi.
  2. Kestel – Merkez İlçe: 72.439 kişi.
  3. Nilüfer – Merkez İlçe: 518.382 kişi.
  4. Osmangazi – Merkez İlçe: 884.451 kişi.
  5. Yıldırım – Merkez İlçe: 653.307 kişi.
  6. Gemlik: 118.037 kişi.
  7. İnegöl: 286.848 kişi.
  8. Mudanya: 105.308 kişi.
  9. Mustafakemalpaşa: 101.407 kişi.
  10. Karacabey: 84.241 kişi.
  11. Orhangazi: 80.216 kişi.
  12. Yenişehir: 54.485 kişi.
  13. İznik: 44.050 kişi.
  14. Orhaneli: 9.321 kişi.
  15. Keles: 11.246 kişi.
  16. Büyükorhan: 9.321 kişi.
  17. Harmancık: 6.016 kişi.

Bursa İlçeler Haritası

Marmara bölgesinin önemli kentlerinden biri olan Bursa ilimizin merkezinin ve ilçelerinin harita üzerinde görünümü aşağıdaki haritada gösterilmiştir;

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Bursa İlçeleri: Bursa İlçeleri Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var, Nüfusu Kaç?
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