Bursa İznik Arası Kaç KM? İznik Bursa Arası Kaç Kilometre, Kaç Saat Sürer ve Ne Kadar Benzin Yakar?

Bursa'dan İznik'e yapacağınız yolculuk sırasında birçok tarihi ve kültürel durakla karşılaşabilirsiniz. Bursa'nın kendisi Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk başkenti olması nedeni ile birçok tarihi yapıya ev sahipliği yapar. İznik ise tarihi surları, antik tiyatrosu, Ayasofya Kilisesi ve İznik Çini Fırınları ile ünlüdür. Bursa İznik arası kaç km, kaç kilometre, kaç saat sürer ve ne kadar benzin yakar gibi sorular ise şehirdeki kültürel yerleri ziyaret etmek isteyenlerin karşısına çıkacaktır.

Bursa İznik Arası Kaç KM?

Bursa şehir merkezi ile İznik ilçesi arasındaki mesafe yaklaşık olarak 77 kilometredir. Bu mesafe, yolculuğun başladığı noktaya ve tercih edilen rotaya bağlı olarak biraz değişiklik gösterebilir. Ancak, genel olarak bu iki yerleşim yeri arasındaki en kısa mesafe 77 kilometre civarındadır.

İznik Bursa Arası Kaç Kilometre, Kaç Saat Sürer ve Ne Kadar Benzin Yakar?

Bursa ile İznik arasındaki yolculuk süresi, yol ve trafik koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Ortalama olarak, Bursa'dan İznik'e araba ile yapılacak bir yolculuk 1 saat ila 1 saat 30 dakika arasında sürer. Bu süre, trafik yoğunluğu, yol çalışmaları ve hava koşulları gibi faktörlere bağlı olarak uzayabilir veya kısalabilir. Özellik ile tatil dönemlerinde ve yaz aylarında trafik yoğunluğu artabileceğinden, bu durum yolculuk süresini etkileyebilir.

Yakıt tüketimi, kullanılan aracın türüne, motor hacmine, sürüş tarzına ve yol koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Dizel bir araç bu mesafede ortalama 4.18 Lt, benzinli bir araç ise 6.08 Lt yakıt tüketir. Bu hesaplama, aracın 100 kilometrede ortalama 8 litre yakıt tükettiği varsayımı ile yapılmıştır.