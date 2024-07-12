Bursa'nın tarihi kalbinde, bir zaman tüneline adım atmaya hazır olun. Bursa Kent Müzesi, şehrin 7000 yıllık hikayesini anlatan, geçmişten geleceğe uzanan bir köprüdür. Bu müzede, şehrin değişimi ve dönüşümü kronolojik bir sırayla gözler önüne serilirken, Bursa'nın kültürel, tarihi, sosyal ve ekonomik mirasına da tanıklık edeceksiniz. Bu mirasa tanıklık edebilmek için Bursa Kent Müzesi nerede, nasıl gidilir, Bursa Kent Müzesi giriş ücretli mi, müzekart geçerli mi gibi soruları bilmeniz gerekir.

Bursa Kent Müzesi Nerede?

Bursa Kent Müzesi, 14 Şubat 2004'te açılan ve Bursa'nın kültürel, tarihsel, sosyal ve ekonomik birikimini korumak, tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla kurulmuş bir özel müzedir. Müze, kentin merkezi konumundaki Heykel Meydanı'nda, Atatürk Anıtı'nın güneyinde, Bursa Valilik Binası'nın yanında yer almaktadır.

Bursa Kent Müzesine Nasıl Gidilir?

Bursa Kent Müzesi'ne özel araçla gitmek isterseniz, müzeye ait ücretli otopark mevcuttur. Toplu taşıma ile gitmeyi tercih ederseniz, birçok otobüs hattı müzenin yakınından geçmektedir. Ayrıca, Heykel Meydanı'nda bulunan tramvay durağından da müzeye kolayca ulaşabilirsiniz. Otobüsle gitmek için : 14L, 17D, 6FD, 8L, 9M hatlarına binebilirsiniz. Metroyla gitmek için: : 1, 2, 3 numaralı metro hatlarını tercih edebilirsiniz.

Bursa Kent Müzesi Giriş Ücreti ve Müzekart Geçerliliği

Bursa Kent Müzesi'ne giriş ücretsizdir.

Müzede Görülecekler

Bursa Kent Müzesi, şehrin tarihi boyunca yaşamış uygarlıkların izlerini taşıyan zengin bir koleksiyona sahiptir. Müzede arkeoloji, etnografya, kent tarihi ve sanat olmak üzere 4 ana bölüm bulunmaktadır. Bu bölümlerde;

Çanak çömlek, heykel, sikke ve mücevher gibi arkeolojik eserler

Halk sanatları eserleri, yöresel kıyafetler ve ev eşyaları gibi etnografya objeleri

Bursa'nın tarihi boyunca çekilmiş fotoğraflar, haritalar ve belgeler

Yerli ve yabancı sanatçıların eserlerinin yer aldığı geçici sergiler gibi eserler sergilenmektedir.

Müze Ziyaret Saatleri ve Günleri

Bursa Kent Müzesi, pazartesi günleri hariç her gün 09:00 - 17:30 saatleri arasında ziyarete açıktır.