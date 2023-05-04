Bursa Müzeleri - En Ünlü ve Tarihi Bursa’daki Müzeler ve İsimleri

Doğal güzelliklerinin yanı sıra tarihi dokusu ile de dikkat çeken Bursa müzeler listesi içinde, Bursa Müzesi, Bıçak Müzesi, Karagöz Müzesi gibi birçok müze bulunur. Bursa müzeleri her biri ayrı bir temaya sahip olması ile dikkat çeker. Turistik bir gezi yapmak için Bursa'daki müzeler mutlaka ziyaret edilmelidir. Müzeler dışında Bursa'da gezilecek yerler içinde tarihi ve doğal mekanlar bulunur. Bursa'daki tarihi müzeler hangileri? İşte ayrıntılar…

Bursa'daki Müzeler Neler?

Güney Marmara'da bulunan Bursa, tarihi, kültürü ve doğal güzellikleri nedeniyle Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biridir. Osmanlı döneminde altın çağını yaşayan bu şehir, uzun bir dönem boyunca imparatorluğun başkenti olmuştur. Şehzadeler şehri olmasının temel nedeni, bazı padişahların erkek çocuklarının devlet işlerinde yetiştirilmeleri için buraya gönderilmesidir. Bursa'ya ek olarak Manisa, Amasya, Trabzon ve Konya gibi daha pek çok şehzade şehri bulunur. Günümüzde Bursa'da birçok padişah ve şehzade türbesi vardır. Ayrıca tarihe yakından tanıklık etme imkanı sunan müzelere ev sahipliği de yapar. Bursa'da mutlaka gezilip görülmesi gereken müzeler içinde şunlar yer alır:

Bursa Şehir Müzesi

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi

Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzesi

Atatürk Müzesi

Bursa Bilim Merkezi

Hünkâr Köşkü

Uluumay Osmanlı Halk Kıyafetleri ve Takıları Müzesi

Osmanlı Evi Müzesi

Merinos Tekstil Sanayi Müzesi

Yenişehir Şemaki Evi Müzesi

Celal Bayar Vakfı ve Müzesi

Mübadele Evi

Aktopraklık Höyük Arkeopark ve Açıkhava Müzesi

Bursa'da Gezilecek Yerler Nereler?

Şehrin turistler tarafından en çok merak edilen popüler yerleri arasında doğal, dini ve tarihi mekanlar yer alır. Ancak Bursa'daki turistik lokasyonlar bunlarla sınırlı değildir. Sahip olduğu termal su kaynakları ile sağlık turizmi açısından da önemli bir merkezdir. Kış turizminin gözde yerlerinden biri olan Uludağ, her sene binlerce kayak tutkunu tarafından ziyaret edilir. Bursa'nın en ünlü gezilecek yerleri ise şu şekildedir:

Bursa Ulu Camii

Emir Sultan Camii

Yeşil Camii ve Yeşil Türbe

Osman Gazi Türbesi

Muradiye Külliyesi

Koza Han

Cumalıkızık

Tophane Saat Kulesi

Bursa Kapalı Çarşı

Suuçtu Tabiat Parkı

Uludağ Milli Parkı

Botanik Park

İnkaya Tarihi Çınar Ağacı

Irgandı Köprüsü