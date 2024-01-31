Bursa Plaka Kodu Nedir? Bursa İl Plakası Kaçtır?

Trafikte çevirmeye takılmadan devam etmek isteyenler, motorlu taşıtlarında plaka bulundurmak zorundadır. Ülkemizde, her il ayrı bir koda sahip iken dünyada da tüm devletlerin harflerden oluşan plaka kodları vardır. Örneğin, Türkiye'nin plaka kodu "TR", ABD'nin ise "USA"dir. İllere göre oluşturulan kodlar ise alfabetik sıraya uygun bir şekilde düzenlenmiştir. Bilmeyenler için Bursa plaka kodu nedir veya il plakası kaçtır soruları merak uyandırıcıdır.

Bursa Plaka Kodu Nedir?

Motorlu kara taşıtları kapsamına giren otomobil, otobüs, minibüs, arazi taşıtı, kamyonet, kamyon, çekici ile motosiklet gibi araçlarda, ön ve arkada plaka kullanılması mecburidir. Plaka kodu, bir aracın hangi ile bağlı olduğunu anlamayı sağlar. Ayrıca birtakım resmi işlemlerin web sitesi üzerinden veya SMS yoluyla gerçekleştirilmesi için de kullanılır.

Bu yüzden, plaka kodu için bir aracın kimliği demek mümkündür. Bunlar, statüye göre kendi içinde çeşitlere ayrılır. Ancak hemen her araçta görülen standart plakaların üzerinde kayıtlı olunan ilin numarası vardır. Bursa'nın plaka kodu ise 16'dır ve 17 ilçesindeki tüm plakalar, 16 ile başlar. Son olarak, Bursa'nın ilçelerine ait plaka kodları aşağıda belirtildiği gibidir.

Nilüfer İlçesi

AB > AZ 001 – 99

BA >BZ 001 – 999

BAA >BZZ 01 – 99

CAA > CZZ 01 – 99

D 0001 – 9999

DA > DZ 001 – 999

E 0001 – 9999

EA > EZ 001 – 999

FA > FZ 001 – 999

GA > GZ 001 – 999

HA > HZ 001 – 999

K 0001 – 9999

KA > KZ 001 – 999

L 0001 – 9999

LA > LZ 001 – 999

M 0001 – 5000 / 00001 – 00500

Keles İlçesi

DAA > DZZ 01 – 99

İnegöl İlçesi

F 0001 – 9999

Mudanya İlçesi

JA > JZ 001 -999

Gemlik İlçesi

K 78001 - 78100

İznik İlçesi

M 6501 - 7000