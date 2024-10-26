Bursa Teknik Üniversitesi Bölümleri - Bursa Teknik Üniversitesi’nde Hangi Bölümler Var?

Ar-Ge olanakları ile öne çıkan Bursa Teknik Üniversitesi, öğrencilere çeşitli avantajlar sağlamaktadır. BTÜ, aynı zamanda TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı'nda Türkiye birinciliği gibi önemli başarılarla da adından söz ettirmektedir. Bu özellikleriyle BTÜ, öğrencilerine akademik ve pratik anlamda yeterli bir eğitim sunmayı amaçlamaktadır. Bursa Teknik Üniversitesi bölümleri neler ve hangi bölümler var ise sıkça sorulan sorular arasında yer almaktadır.
Bursa Teknik Üniversitesi'nde (BTÜ), pek çok fakülte ve bölüm bulunmaktadır. BTÜ'deki fakülteler ve bölümler hakkında detaylı bilgiler ise şunlardır:
Biyomühendislik
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Fizik
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Kimya
Kimya Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Matematik
Mekatronik Mühendisliği
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
Polimer Malzeme Mühendisliği
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
İngilizce Mütercim ve Tercümanlık
İşletme
Psikoloji
Sosyoloji
Uluslararası İlişkiler
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Mimarlık
Şehir ve Bölge Planlama
Orman Endüstrisi Mühendisliği
Orman Mühendisliği
Peyzaj Mimarlığı
BTÜ, bu bölümlerle öğrencilere çeşitli alanlarda uzmanlaşma imkanı tanımaktadır. Üniversite, modern kampüs olanakları ve güçlü akademik kadrosuyla dikkat çekmektedir.