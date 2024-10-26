Bursa Teknik Üniversitesi Bölümleri - Bursa Teknik Üniversitesi’nde Hangi Bölümler Var?

Ar-Ge olanakları ile öne çıkan Bursa Teknik Üniversitesi, öğrencilere çeşitli avantajlar sağlamaktadır. BTÜ, aynı zamanda TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı'nda Türkiye birinciliği gibi önemli başarılarla da adından söz ettirmektedir. Bu özellikleriyle BTÜ, öğrencilerine akademik ve pratik anlamda yeterli bir eğitim sunmayı amaçlamaktadır. Bursa Teknik Üniversitesi bölümleri neler ve hangi bölümler var ise sıkça sorulan sorular arasında yer almaktadır.

Bursa Teknik Üniversitesi Bölümleri Neler?

Bursa Teknik Üniversitesi'nde (BTÜ), pek çok fakülte ve bölüm bulunmaktadır. BTÜ'deki fakülteler ve bölümler hakkında detaylı bilgiler ise şunlardır:

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği

Biyomühendislik

Çevre Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Fizik

Gıda Mühendisliği

İnşaat Mühendisliği

Kimya

Kimya Mühendisliği

Makine Mühendisliği

Matematik

Mekatronik Mühendisliği

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Polimer Malzeme Mühendisliği

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

İşletme

Psikoloji

Sosyoloji

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası Ticaret ve Lojistik

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

Mimarlık

Şehir ve Bölge Planlama

ORMAN FAKÜLTESİ

Orman Endüstrisi Mühendisliği

Orman Mühendisliği

Peyzaj Mimarlığı

BTÜ, bu bölümlerle öğrencilere çeşitli alanlarda uzmanlaşma imkanı tanımaktadır. Üniversite, modern kampüs olanakları ve güçlü akademik kadrosuyla dikkat çekmektedir.