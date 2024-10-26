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Giriş Tarihi: 26.10.2024 14:30 Son Güncelleme: 26.10.2024 14:31

Bursa Teknik Üniversitesi Bölümleri - Bursa Teknik Üniversitesi'nde Hangi Bölümler Var?

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ), dinamik ve yenilikçi bir eğitim kurumu olarak öne çıkmaktadır. Üniversite, özellikle teknik alanlarda yüksek kalitede eğitim sunmayı hedeflemekte ve bu doğrultuda güçlü bir akademik kadro ile çalışmaktadır. Ayrıca, sanayi, yenilikçilik ve bilimsel altyapı kategorilerinde de önemli başarılar elde etmiştir. Bursa Teknik Üniversitesi bölümleri neler ve hangileri var öğrenmek ise doğru tercih yapmayı kolaylaştırır.

Bursa Teknik Üniversitesi Bölümleri - Bursa Teknik Üniversitesi’nde Hangi Bölümler Var?

Ar-Ge olanakları ile öne çıkan Bursa Teknik Üniversitesi, öğrencilere çeşitli avantajlar sağlamaktadır. BTÜ, aynı zamanda TÜBİTAK Sanayi Doktora Programı'nda Türkiye birinciliği gibi önemli başarılarla da adından söz ettirmektedir. Bu özellikleriyle BTÜ, öğrencilerine akademik ve pratik anlamda yeterli bir eğitim sunmayı amaçlamaktadır. Bursa Teknik Üniversitesi bölümleri neler ve hangi bölümler var ise sıkça sorulan sorular arasında yer almaktadır.

Bursa Teknik Üniversitesi Bölümleri Neler?

Bursa Teknik Üniversitesi'nde (BTÜ), pek çok fakülte ve bölüm bulunmaktadır. BTÜ'deki fakülteler ve bölümler hakkında detaylı bilgiler ise şunlardır:

MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

  • Bilgisayar Mühendisliği

  • Biyomühendislik

  • Çevre Mühendisliği

  • Elektrik-Elektronik Mühendisliği

  • Endüstri Mühendisliği

  • Fizik

  • Gıda Mühendisliği

  • İnşaat Mühendisliği

  • Kimya

  • Kimya Mühendisliği

  • Makine Mühendisliği

  • Matematik

  • Mekatronik Mühendisliği

  • Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

  • Polimer Malzeme Mühendisliği

DENİZCİLİK FAKÜLTESİ

  • Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

  • İngilizce Mütercim ve Tercümanlık

  • İşletme

  • Psikoloji

  • Sosyoloji

  • Uluslararası İlişkiler

  • Uluslararası Ticaret ve Lojistik

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTESİ

  • Mimarlık

  • Şehir ve Bölge Planlama

ORMAN FAKÜLTESİ

  • Orman Endüstrisi Mühendisliği

  • Orman Mühendisliği

  • Peyzaj Mimarlığı

BTÜ, bu bölümlerle öğrencilere çeşitli alanlarda uzmanlaşma imkanı tanımaktadır. Üniversite, modern kampüs olanakları ve güçlü akademik kadrosuyla dikkat çekmektedir.

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Bursa Teknik Üniversitesi Bölümleri - Bursa Teknik Üniversitesi'nde Hangi Bölümler Var?
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