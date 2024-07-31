Bursa Uzay Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir? GUHEM Bursa Uzay Müzesi Giriş Ücretli Mi, Müzekart Geçerli Mi?

Bursa'da her zevke ve ilgiye hitap eden müzeler bulunmaktadır. Bursa Arkeoloji Müzesi, Türk İslam Eserleri Müzesi, Ulu Camii Müzesi ve Yeşil Türbe Müzesi bunlardan sadece birkaçıdır. GUHEM Bursa Uzay Müzesi de gelecekte astronot olmak isteyenlerin veya uzaya merakı olan birçok insanın severek ziyaret edeceği yerlerden biridir. GUHEM Bursa Uzay Müzesi nerede, nasıl gidilir, giriş ücretli mi, Müzekart geçerli mi gibi sorular müzeye ulaşımı fazlası ile kolaylaştıracaktır.

Bursa Uzay Müzesi Nerede, Nasıl Gidilir?

Guhem, Bursa ilinin Osmangazi ilçesi sınırları içerisinde Altınova – Fuar Caddesi üzerinde bulunmaktadır. Uzay ve Havacılık alanında çocuklara bilgiler veren bir Eğitim merkezidir. Guhem, uzay temalı ilk interaktif merkezdir. Avrupa'nın En Büyük, Dünya'nın ise sayılı merkezleri arasındadır.

Şehir merkezinden 18, 19, 19/E, 96 ve 99 numaralı belediye otobüslerine binilebilir.

18 Hat Numaralı Otobüs ile:

Merinos Parkının hemen yanında yer alan Merinos Metro İstasyonu yanındaki (İzmir yönü istikametindeki) otobüs duraklarından yaklaşık 20 dakikalık bir yolculukla tam olarak GUHEM önündeki durağa ulaşılabilir.

19 Hat Numaralı Otobüs ile:

Koğukçınar – Adliye arasında çalışan ring hattı kullanılarak yaklaşık 15 dakikalık bir yolculuk ile tam olarak GUHEM önündeki durağa ulaşılabilir.

19/E Hat Numaralı Otobüs ile:

GUHEM – Çekirge Devlet Hastanesi arası çalışan ring hattı kullanılarak tam olarak GUHEM önündeki durağa ulaşılabilir.

96 – 99 Hat Numaralı Otobüs ile:

Merinos Parkının hemen yanında yer alan Merinos Metro İstasyonu yanındaki (İzmir yönü istikametindeki) otobüs duraklarından yaklaşık 15 dakikalık bir yolculukla İstanbul yolu üzerindeki Özdilek AVM karşısında bulunan Köfteci Yusuf önündeki durakta inerek Özdilek AVM karşısındaki ara yoldan Doğu istikametinde 5 dakikalık bir yürüyüş ile GUHEM'e ulaşılabilir.

Minibüs / Dolmuş ile gelmek isteyenler ise DEMIRTAŞ - KENT MEYDANI, PANAYIR - KENT MEYDANI hatlarına binebilirler.

GUHEM Bursa Uzay Müzesi Giriş Ücretli mi, Müzekart Geçerli mi?

Müze pazartesi hariç her gün 10.00-17.30 saatleri arasında açıktır. 16.30'da gişe kapandığı için yeni ziyaretçi alınmamaktadır.

Grup randevuları için (0224) 211 30 04 numaralı iletişim numarasından ulaşabilirsiniz.

Yetişkin Bilet: 100 TL

Öğrenci ve Öğretmen Bilet: 50 TL

4 Yaş ve altı ziyaretçilerden ücret alınmaz.

Merkez de yer alan özel simülatör deneyimleri için ek ücret ödenmesi gerekmektedir.

Uçuş Simülatörü (Cessna 172): 300 TL

Uzay Simülatörü (Çok Eksenli Simülatör): 300 TL

Çocuk Galerisi: 300 TL

Atölye: 300 TL

VR 1/6 Kütle Çekimi Simülatörü: 350 TL

Artırılmış Gerçeklik İle Balon Turu: 200 TL

GUHEM Bursa Uzay Müzesi'ne girişler de Müzekart geçerli değildir. Girişleri gişeden bilet alarak gerçekleştirmeniz gerekir.