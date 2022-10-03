Bursa’nın Fethi Kaç Yılında Oldu? Bursa’nın Fethi Sonuçları ve Önemi Ne, Kaç Yıl Sürdü, Hangi Padişah Fethetti?

Osmanlı Devleti'nin hem siyasi, hem ekonomik, hem de sosyal anlamda gelişmesine katkı sağlayan bursa'nın fethi tarihi oldukça önemlidir. İçerisinde taşımış olduğu özellikler bakımından da, bursa'nın fethi sonuçları Osmanlı tarihinde birçok çıkarımı yapabilme imkanı sunuyor. İşte tüm detaylar...

Bursa'nın Fethi Kaç Yılında Oldu?

Osmanlı tarihçisi olan Âşıkpaşazâde, Bursa fethi ile alakalı şunları söylemiştir;

"Bursa cenkle alınmaz, beklemek gerektir. Kaplıca tarafına bir hisar yaptı, içine de kardaşının oğlu Ak Demür koydu. Bir de dağ tarafına eyledi. Balabancık demişler idi, oranın bir de kulu var idi. Onu bu hisara da dahi kodu. Bu iki hisarı da bir senede eyledi. Köylerini ma'mur eyledi. Hem de illa bir bile hisardan daşra bir tane dahi kâfir barmağın çıkartamaz oldu. Bu iki bölgeden gâziler vilayeti zapt eyledi (6 Nisan 1326)."

Tutulmuş olan bu kayda göre; Bursa ili kuşatma altındayken, ova ve etrafındaki yerler geçirilmiştir. "Köylerini ma'mur eyledi" betimlemesinden ise bu alanların "şenlendirildiği," yani Türkmen ve Müslüman nüfusun yerleştirildikten sonra da imar edilmiş olduğu, yollar ve zaviyeler inşa edildiği anlaşılıyor. Bursa'nın fethi; 6 Nisan 1326 senesinde gerçekleşmiştir.

Bursa'nın Fethi Sonuçları ve Önemi Ne, Kaç Yıl Sürdü, Hangi Padişah Fethetti?

Bursa, savaş ve kılıç ile alınmamıştır. Osmanlı tarafından belirlenen bir taktik ve strateji neticesinde fetih edilmiştir. Bursa şehrinin surları pek aşılamaz olduğundan, Osmanlılar, kentin etrafını kuşatarak ve yolları tutarak, kale içerisine erzak ve ikmal girmesini engellemiş ve en sonunda da Bursa tekfuru bu duruma dayanamayarak şehri teslim etmiştir. Bursa'nın fethi, beraberinde birçok sonuç da ortaya çıkarmıştır. Bu fethin sonuçları ise;

Hem askeri, hem de ticari ve ekonomik açıdan çok mühim bir yere sahip olan Bursa kenti, 1326 yılında Orhan Bey tarafından fethedilerek, Osmanlı'nın topraklarına dahil edilmiş ve şehir Osmanlı'nın beylik merkezi yapılmıştır.

Bursa şehri, Osmanlı Devleti'nin fethettiği ilk büyük şehir olmuştur ve bu şehir yeni başkent olmuştur.

Güney Marmara bölgesindeki Bizans etkisi ve etkinliği son bulmuştur.

Bursa'da bulunan ipek ticareti, Bizans'tan Osmanlı eline geçmiştir.

Bursa'da inşa edilmeye başlanan cami, hamam ve hanlar ile beraber, Osmanlı mimarisi de başlamıştır.

Bursa'nın fethinin sonuçlarının yanı sıra, önemi de bir o kadar mühimdir. Buna göre;

Bursa şehrinin fethinden daha sonra, bu kentten geçmekte olan ticaret yollarının Osmanlı'nın denetimine ve yönetimine geçmiş olması, henüz yeni kurulmuş olan devlet adına oldukça mühim bir ekonomik ve ticari zafer manasına geliyordu.

Bursa fethinin bir diğer önemi ise, kültürel manada da yüksek kazançlar elde etmesiyle dikkat çekmektedir. Bu sebeple de Anadolu'daki pek çok akıncı ve abdal beyler, Bursa şehrini bir çekim merkezi olarak görerek, Orhan Gazi'nin çevresinde toplanmıştır.

İpek ticaretinin ve üretiminin merkezi olarak da bilinen Bursa, Osmanlı'ya başkent yapıldı. Böylece Bizans'ın Marmara'nın güney kısmındaki varlığı yok edilmiş oldu.

Bursa'nın fethi ile ilgili bazı kaynaklara ve rivayetlere göre, Bursa fethi tam olarak 23 sene sürmüştür; bazı kaynaklara ve rivayetlere göre ise Bursa'nın fethi; 1317 senesinde başlayarak 9-10 yıl sürmüştür. Ayrıca kuşatmanın ve fethin kim tarafından yapıldığı sorusu da oldukça merak konusudur. Bunun açıklaması ise şu şekildedir; Osmanlı Devleti'nin, Osman Gazi liderliğinde başlatmış olduğu kuşatma, Osman Gazi'nin sağlık problemleri nedeni ile oğlu Orhan Gazi tarafından devamı sürdürülmüş ve en sonunda da, Bursa tekfurunun (valisinin) teslim olmasının sonrasında, 6 Nisan 1326 senesinde Bursa şehri fethedilmiştir.