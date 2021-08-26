Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan tarihte gerçekleşmekte olan 2021 İOKBS Bursluluk sınav tarihi ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin merak ettiği konular arasındaki yerini aldı. İlk olarak Nisan ayında uygulanacağı bildirilen ancak pandemi nedeniyle ertelenen sınav bilindiği üzere önümüzdeki ay gerçekleşecek. Peki Bursluluk sınavı ne zaman, giriş belgesi yayınlandı mı? Ertelenen İOKBS 2021 Bursluluk sınavı tarihi ve konuları