Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyurulan tarihte gerçekleşmekte olan 2021 İOKBS Bursluluk sınav tarihi ortaokul ve lise düzeyindeki öğrencilerin merak ettiği konular arasındaki yerini aldı. İlk olarak Nisan ayında uygulanacağı bildirilen ancak pandemi nedeniyle ertelenen sınav bilindiği üzere önümüzdeki ay gerçekleşecek. Peki Bursluluk sınavı ne zaman, giriş belgesi yayınlandı mı? Ertelenen İOKBS 2021 Bursluluk sınavı tarihi ve konuları
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen bursluluk sınavı ne zaman sorusuna yanıt aranıyordu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı tarihle birlikte İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı tarihi belli oldu.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 25 Nisan 2021 günü yapılacağı ilan edilen 2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 5 Eylül 2021 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır.
İOKBS SINAV TARİHİ 2021
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı Başvuru ve Uygulama Kılavuzu 2021'de yer alan bilgilere göre 2021 İOKBS, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 5 Eylül 2021 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da yapılacaktır.
İOKBS SINAV GİRİŞ YERLERİ NEREDEN SORGULANIR?
Bursluluk sınav giriş yerleri, meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak. Öğrenciler T.C. kimlik numarası ve doğum tarihleriyle sınava katılacakları okulları öğrenebilecek. Sınav giriş belgesinde sınav kuralları, sınavın yapılacağı okulun açık adresi, salon, sıra numarası gibi bilgiler yer alacak.
BURSLULUK SINAVI KONULARI NELERDİR?
2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında aday öğrencilerin sorumlu olacakları konu, kazanım ve açıklamalar yayımlandı.