Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte? MEB ile İOKBS 2021 Bursluluk sınavı konuları nelerdir, sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 24.8.2021 16:06 Son Güncelleme: 24.8.2021 16:06

Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte? MEB ile İOKBS 2021 Bursluluk sınavı konuları nelerdir, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte? MEB ile İOKBS 2021 Bursluluk sınavı konuları nelerdir, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Bursluluk sınavı tarihi belli oldu. Her yıl 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara düzenlenen sınav koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Şimdi ise gözler yeni sınav tarihine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı tarihle birlikte İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın tarihi belli olurken sınav konuları merak konusu oldu. Peki Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS MEB 2021 Bursluluk sınavı konuları nelerdir, sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte son bilgiler…

Bursluluk sınavı ne zaman sorusunun yanıtı binlerce öğrencinin gündeminde bulunuyor. İOKBS olarak da bilinen Bursluluk sınavı, lise seviyesine gelen kadar birçok sınıf düzeyi için geçerli olmaktadır. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak düzenlenecek olan İOKBS sınavı 25 Nisan'da yapılacaktı. Koronavirüs salgını sebebiyle 25 Nisan'dan başka bir tarihe ertelenen İOKBS sınavı için yeni tarih belli oldu. Peki Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS MEB 2021 Bursluluk sınavı konuları nelerdir, sınav giriş belgesi nasıl alınır?

BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, İOKBS ERTELENDİ Mİ?

25 Nisan'da yapılması planlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk sınavı ileri bir tarihe ertelendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Bursluluk sınavını 5 Eylül 2021 tarihinde yapacak.

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

BURSLULUK SINAVI NASIL YAPILIYOR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilan edilecek tarihe göre sınav giriş belgeleri 1 hafta önceden e-Okul üzerinden erişime açılacak. Bursluluk sınavına katılacak öğrencilerin eğitim aldıkları sınıfa göre sınav soruları değişkenlik gösterecek. Adaylara toplam 100 soru yöneltilecek. 4 seçenekli soruların cevaplanması için sınav süresi 120 dakika olarak belirlendi.

BURSLULUK SINAVI KONULARI NELER?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekildedir:

2021 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında aday öğrencilerimizin sorumlu olacakları konu, kazanım ve açıklamalar yayımlandı.

2021 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı konu, kazanım ve açıklamalarına kurumun resmi internet sayfası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Sınava girecek 5,6 ve 7'nci sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

Sınava girecek 8. sınıf öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

Sınava girecek olan hazırlık sınıfı (8. sınıf müfredat programı esas alınacak) öğrencilerine Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimlerden (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

Sınava girecek 9, 10 ve 11'nci sınıf öğrencilerine Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Fen Bilimleri (Kimya, Fizik, Biyoloji) ve Sosyal Bilimlerden (Coğrafya, Tarih, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) sırasıyla 25, 25, 25, 25 olmak üzere toplamda 100 soru soruluyor.

2021 İOKBS BURSLULUK SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bursluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte? MEB ile İOKBS 2021 Bursluluk sınavı konuları nelerdir, sınav giriş belgesi nasıl alınır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA