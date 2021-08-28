Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB ile 2021 İOKBS Bursluluk sınavı tarihi ve giriş belgesi

Normal şartlarda 25 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan bursluluk sınavı koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Sınavın ertelenmesinin ardından "Bursluluk sınavı ne zaman?" sorusunun yanıtı, sınava katılacak olan adaylar tarafından araştırılıyor. Özellikle sınav esnasında öğrencilerin yanlarında bulundurması zorunlu olan sınav giriş belgesinin yayımlanıp yayımlanmadığı da merak ediliyor. Peki; Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte MEB ile 2021 İOKBS Bursluluk sınavı tarihi ve giriş belgesi.