Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? MEB ile 2021 İOKBS Bursluluk sınavı tarihi ve giriş belgesi

Normal şartlarda 25 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan bursluluk sınavı koronavirüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti. Sınavın ertelenmesinin ardından "Bursluluk sınavı ne zaman?" sorusunun yanıtı, sınava katılacak olan adaylar tarafından araştırılıyor. Özellikle sınav esnasında öğrencilerin yanlarında bulundurması zorunlu olan sınav giriş belgesinin yayımlanıp yayımlanmadığı da merak ediliyor. Peki; Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İşte MEB ile 2021 İOKBS Bursluluk sınavı tarihi ve giriş belgesi.
BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik olarak İOKBS, 5 Eylül 2021 tarihinde Türkiye saati ile saat 10.00'da yapılacaktır.
BURSLULUK SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ BELLİ OLDU MU?
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacaktır.
Fotoğraflı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.