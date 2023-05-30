Bursluluk sınavına deprem düzenlemesi

MilliEğitim Bakanlığı'nca 30 bini deprem bölgesine olmak üzere bu yıl 100 bin kontenjan ayrılan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için başvurular önceki gün başladı. Başvurular 16 Haziran'a kadar devam edecek. 3 Eylül'de yapılacak sınav için başvuru ve uygulama kılavuzu bakanlığın internet adresinden yayımlandı. Deprem nedeniyle sınav, 2022-2023 öğretim yılında birinci dönemde uygulanan öğretim programları esas alınarak düzenlenecek, ikinci dönemden soru sorulmayacak. Sınavda ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmazken, sınavda tüm sınıf seviyelerine dörder seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak. Sınava başvuru şartları ise şöyle:Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.Sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme yaptırımı ya da cezası almamış olmak.Ailenin 2022 yıllık gelir toplamından fert başına düşen toplam miktarın 2023 mali yılı için tespit edilen 46 bin TL'yi geçmiyor olması. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2022 yılında elde ettiği tüm gelirler esas alınacak.