Buruciye Medresesi Nerede? Buruciye Medresesi Hangi Devlete Ait, Özellikleri Neler?

Mimarisi ve tarihi ile dikkat çeken Buruciye Medresesi, her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Buruciye Medresesi'ni ziyaret etmek isteyen pek çok kişi Buruciye Medresesi nerede diye merak ediyor. Peki Buruciye Medresesi özellikleri neler? Eğer siz de Buruciye Medresesi hangi devlete ait diye merak ediyorsanız yazımızı okuyabilirsiniz. Konu hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar yazımızın devamında sizinle.

Buruciye Medresesi Nerede?

Hacı Mesud Medresesi olarak da bilinen Buruciye Medresesi, Sivas şehri içerisinde yer alıyor. Sivas'ın tarihi kent meydanını ziyaret ederek Buruciye Medresesi'ne ulaşabilirsiniz.

Buruciye Medresesi Kime Ait?

Buruciye Medresesi 1271 yılında, Selçuklu Dönemi içerisinde inşa edilmiştir. Selçuklu mimarisinin en güzel örnekleri arasında yer alan Buruciye Medresesi'nin yapımında tuğla ve Rubble malzemeleri kullanılmıştır. Bu malzemelerin sağlamlığı sayesinde Buruciye Medresesi günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Birkaç kez restorasyona uğrayan medrese, şu anki görünümünü almıştır.

Şehir merkezinde yer alan Buruciye Medresesi'ne yürüyerek ulaşmak mümkündür. Yine de dilerseniz otobüs ve taksi ile hızlı ve kolay bir ulaşım sağlayabilirsiniz.

Buruciye Medresesi Tarihi Nedir?

Buruciye Medresesi'nin kitabesinde Muzafferüddin Burucirdi medreseyi yaptıran kişi olarak geçiyor. Halk arasında Hacı Mesud ve Hacı Maksut olarak da anılan Muzafferüddin Burucirdi, İranlı bir tüccardır. III. Gıyaseddin Keyhusrev zamanının vezirlerinden biri olan Muzafferüddin Burucirdi'nin mezarı da medresenin içerisindeki türbede yer alıyor.

1271 yılında yapılan Buruciye Medresesi'nin asıl yapılma amacı fizik, biyoloji, matematik gibi bilimler konusunda eğitim verilmesidir. Uzun yıllar boyunca eğitim merkezi olarak kullanılan medresenin ne zaman terk edildiği ise bilinmiyor.

Buruciye Medresesi Özellikleri Nelerdir?

Buruciye Medresesi'nin özelliklerini aşağıdaki gibi sıralayabiliriz:

Anadolu Selçuklu Devleti mimari özelliklerini taşıyor.

Simetrik bir medrese planına sahip.

Selçuklu medreselerinin mimari özelliklerini de taşıyor.

Eğitim amaçlı kullanılmıştır.

Taş işlemeciliği görülür.

Medresenin önünde açık avlu bulunur.

Dikdörtgen planlı inşa edilmiştir.

Selçuklu dönemi içerisinde yaşamış kişilerin kabirleri, Buruciye Medresesi içerisinde yer alır.

Türbelerin yanında iki adet beşik tonozu bulunur.

Toplamda 2 kattan oluşuyor.

Buruciye Medresesi'nin köşelerinde ise yivli kuleler yer alır.