Burun ile İlgili Deyimler Nelerdir? Burunla İlgili Deyimler, Cümleler ve Anlamları

Dilimizde pek çok kalıplaşmış deyim mevcuttur. En az iki sözcüğün yan yana gelmesiyle oluşan deyimlerin, atasözleri gibi ders verici özelliği yoktur. Gerçek manadan ziyade mecazi olarak kullanılırlar. Burunla ilgili söylenen deyimler de çoğunlukla mecazidir. Bu yazımızda sizler için burun ile ilgili deyimler nelerdir, burunla ilgili deyimler, cümleler ve anlamları gibi soruların yanıtlarını araştırdık.

Burun ile İlgili Deyimler ve Anlamları

Gerçek manadan uzaklaşmış, daha çok mecazi manada kullanılan sözcükler deyim olarak tanımlanır. Deyimler, en az iki sözcükten meydana gelir. Dilimizde burun ile ilgili birçok farklı anlam taşıyan deyim vardır. En sık kullanılan burun ile ilgili deyimler ve anlamları şu şekildedir:

Ağzı burnu birbirine karışmak: 1. Dayak, hastalık gibi durumlardan ötürü yüzü yara bere içinde kalmak. 2. Yüzde bakımsızlık, yorgunluk, öfke, üzüntü gibi hallerin izlerini görmek.

Ağzından girip burnundan çıkmak: Bir yolunu bulup bir kimseyi isteksiz olduğu işe razı etmek.

Burun buruna gelmek: Yüz yüze, birbirine çok yakın, karşı karşıya kalmak.

Burun kıvırmak: Önemsiz görmek, beğenmemek.

Burnu sızlamak: Hislenmek, duygulanmak.

Burnu sürtülmek: 1. Yaşadığı zor bir durumun sıkıntısını çektikten sonra önceden beğenmediği bir durumu kabul etmek. 2. Kibirli, gururlu tavırlardan vazgeçip, iyi biri olmak zorunda kalmak.

Burnunda tütmek: Çok özlemek.

Burnunu sokmak: Her işe karışmak.

Burnu büyümek: Kibirlenmek, büyüklenmek.

Burunla İlgili Deyimler ve Cümleler

Burunla ilgili sözlerin, deyimlerin içerisinde geçtiği bazı örnek cümleler aşağıdaki gibidir;