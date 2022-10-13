Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri Burun Kıvırmak Deyiminin Anlamı Nedir? Burun Kıvırmak Deyim Anlamı, TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Kullanımı
Giriş Tarihi: 13.10.2022 14:23 Son Güncelleme: 13.10.2022 14:23

Burun Kıvırmak Deyiminin Anlamı Nedir? Burun Kıvırmak Deyim Anlamı, TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Kullanımı

Burun Kıvırmak Deyiminin Anlamı Nedir? Burun Kıvırmak Deyim Anlamı, TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Kullanımı

Deyimler ve atasözleri geçmişten günümüze kadar gelmiştir ve cümle içinde de kullanılabilmektedir. Özellikle bu şekilde kullanıldığında ise cümlenin anlamı güçlenmekte ve ifade edilmesi de kolaylaşmaktadır. Dilimizde sıkça tercih edilen deyimler arasında ise burun kıvırmak deyimi yer almaktadır. Genellikle değer vermemek, önemsememek anlamı taşıyan burun kıvırmak deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ve cümle içinde örneği ile burun kıvırmak deyiminin anlamına bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

Dilimizde atasözleri ve deyimler günlük kullanım dilinde sıkça tercih edilmektedir. Konunun gidişatına göre seçilen atasözleri ve deyimler aynı zamanda cümlenin anlamını güçlendirip pekiştirmektedir. Bunlara bir örnek olarak da burun kıvırmak deyimi olmaktadır. Kısaca özetlenirse, bir şeyi ya da birini beğenmemek ya da önemsememek manasına gelen burun kıvırmak deyiminin anlamı nedir? TDK açıklaması ile cümle içindeki örneğine bu başlık altından ulaşabilirsiniz.

BURUN KIVIRMAK DEYİMİNİN ANLAMI

Değer vermemek, önemsememek, beğenmeyip küçümsemek.

BURUN KIVIRMAK DEYİMİ NE DEMEK?

Halk arasında sıklıkla tercih edilen deyimler arasında yer alan burun kıvırmak deyimi, karşıdaki kişiye ya da bulunulan duruma değer vermemek, önemsemeyip küçük görmek anlamı taşır.

BURUN KIVIRMAK DEYİMİ İÇİN CÜMLE ÖRNEKLERİ

  • Ona buna burun kıvırıyor.
  • Bulduğu işe bile burun kıvırdı.
  • Hiçbir şeyi beğenmiyor, her şeye burun kıvırıyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Burun Kıvırmak Deyiminin Anlamı Nedir? Burun Kıvırmak Deyim Anlamı, TDK Açıklaması Ve Cümle İçinde Kullanımı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA