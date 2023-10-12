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Giriş Tarihi: 12.10.2023 10:45 Son Güncelleme: 12.10.2023 11:03

Bütün branşlarda denetimi başarıyla geçti

Almanya merkezli uluslararası akreditasyon kurumu TEMOS, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ni akredite ettiğini sosyal medya hesaplarından bütün dünyaya duyurdu. TEMOS, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda, “2010’da kurulan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, üstün hizmet ve teknolojileriyle lider bir sağlık kurumu olarak kendisini ispat etmiştir. Hastane, sağlıkla ilgili tüm testler için gelişmiş analitik laboratuvarlar tarafından desteklenen, yüksek kaliteli poliklinik hizmetleri de dahil olmak üzere kapsamlı hizmetler sunmaktadır” denildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Bütün branşlarda denetimi başarıyla geçti

2010'da Almanya'da kurulan ve bağımsız bir denetleme kuruluşu olan TEMOS International, bugün Avrupa, Afrika, Ortadoğu, Asya ve Amerika'nın birçok noktasında bölge ofisleri bulunan sağlık alanının en önemli akreditasyon kurumlarından biri olarak öne çıkıyor. Sağlık sektöründe hedef kriterleri karşılayan merkezlere verilen TEMOS akreditasyonu ise dünyada sağlık turizminde fark yaratmak isteyen sağlık kuruluşlarının sahip olması gereken önemli bir sertifika olarak kabul ediliyor. Sağlıkta yüksek hizmet kalitesi ve sürdürülebilirlik konusunda standartları tescil eden TEMOS akreditasyonunun varlığı, yurt dışında tedavi hizmetleri arayışında olan hastaların sağlık merkezi seçiminde önemli rol oynuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, Kalite Sertifikasyon hedeflerinde ilk adım olarak, kısa bir süre önce de ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Mükemmeliyet Sertifikası'na da sahip olmuştu.

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Bütün branşlarda denetimi başarıyla geçti
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