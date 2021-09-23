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Giriş Tarihi: 23.9.2021 13:24

Bütün Eş Anlamlısı Nedir? Bütün Kelimesinin Eş Anlamlısı

Bütün Eş Anlamlısı Nedir? Bütün Kelimesinin Eş Anlamlısı

Bütün kelimesi, 12. yüzyıldan beri kullanılan bir kelimedir. Eski Türkçe bir kelime olan bütün, eski metinlerde ‘bütmek’ diye kullanılarak fiil haline getirilirdi. Peki oldukça eski bir kelime olan bütün kelimesinin eş anlamlısı nedir? İşte bütünün eş anlamlısı.

Kullandığımız bazı kelimelerin eş anlamlıları da vardır. Bütün kelimesinin de 5 adet eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu kelimler cümlede bütün kelimesinin yerine kullanılabilir. Anlamdaş oldukları için anlam bozukluğu yaşanmayacaktır. İşte bütün kelimesinin en az bütün kadar çok kullanılan eş anlamlıları…

BÜTÜN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Bütün kelimesinin 5 tane eş anlamlısı bulunmaktadır.

  • Tam (Arapça)
  • Yekpare (Farsça)
  • Hepsi (Türkçe)
  • Tüm (Türkçe)
  • Eksiksiz (Türkçe)

Bu 5 kelime de birbirinin yerine kullanılabilmektedir. Eş anlamlı, diğer deyişle anlamdaş olan bu kelimeler, birbirlerinin yerine kullanıldığında anlam bozukluğu yaratmaz.

Bütün kelimesinin İngilizce'deki karşılığı ise "all", "entire" ve "whole"dur.

BÜTÜN KELİMESİNİN ANLAMI

Bütün kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğüne göre anlamları şunlardır:

  • Eksiksiz olan, tam.
  • Çok sayıdaki varlıkların hepsi.
  • Bozuk olmayan para.
  • Parçalanmamış.
  • Bir, tam.

BÜTÜN KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • Bütün kış yetecek kadar kömürümüz var.
  • Bütün insanlık ortak paydada birleşip küresel ısınma için önlem almalı.
  • Paramı bakkalda bütünledim.
  • Şiirde, paragraflar arasında bütünlük olmalı.

BÜTÜNÜN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM

  • İşin önemini tam anlamıyla kavramalısın.
  • Rüzgâr yüzünden elektrikler kesilmiş, tüm mahalle karanlığa bürünmüştü.
  • Kurtuluş Savaşında düşmanlara karşı yekpare bir biçimde karşı koyuldu.
  • Bu konuyu kısım kısım değil yekpare olarak çalışmalısın.
  • Bu olanların hepsi senin yüzünden!
  • Geri kalan pastanın hepsini oğlum gizlice yemiş.
  • "Verdiği emirler, on, on beş dakika içinde bütün Ege bölgesinde duyuluyor, eksiksiz uygulanıyordu." - N. Cumalı

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Bütün Eş Anlamlısı Nedir? Bütün Kelimesinin Eş Anlamlısı
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