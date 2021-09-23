Bütün Eş Anlamlısı Nedir? Bütün Kelimesinin Eş Anlamlısı

Kullandığımız bazı kelimelerin eş anlamlıları da vardır. Bütün kelimesinin de 5 adet eş anlamlısı bulunmaktadır. Bu kelimler cümlede bütün kelimesinin yerine kullanılabilir. Anlamdaş oldukları için anlam bozukluğu yaşanmayacaktır. İşte bütün kelimesinin en az bütün kadar çok kullanılan eş anlamlıları…
BÜTÜN KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Bütün kelimesinin 5 tane eş anlamlısı bulunmaktadır.
Bu 5 kelime de birbirinin yerine kullanılabilmektedir. Eş anlamlı, diğer deyişle anlamdaş olan bu kelimeler, birbirlerinin yerine kullanıldığında anlam bozukluğu yaratmaz.
Bütün kelimesinin İngilizce'deki karşılığı ise "all", "entire" ve "whole"dur.
BÜTÜN KELİMESİNİN ANLAMI
Bütün kelimesinin Türk Dil Kurumu güncel Türkçe sözlüğüne göre anlamları şunlardır:
BÜTÜN KELİMESİ CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM
BÜTÜNÜN EŞ ANLAMLISI CÜMLE İÇİNDE ÖRNEK KULLANIM