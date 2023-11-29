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Haberler Eğitim Haberleri Buy 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Buy Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?
Giriş Tarihi: 29.11.2023 15:31 Son Güncelleme: 29.11.2023 15:31

Buy 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Buy Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

"Buy" kelimesi, i̇ngilizce dilinde oldukça yaygın olarak kullanılan ve temel bir eylemi ifade eden bir kelimedir. Bir şeyi para ile almak veya bir bedel karşılığında sahip olmak anlamına gelir. Bu kelimenin önemi, günlük yaşamın birçok alanında karşımıza çıkan temel bir ekonomik eylemi ifade etmesinden gelir. ''Buy 2. Ve 3. Hali i̇le örnek cümleler - buy fiilinin i̇kinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur?'' doğru kullanım için bilinmelidir.

Buy 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Buy Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

İnsanlar, günlük ihtiyaçlarını karşılamak, arzu ettikleri ürün veya hizmetlere sahip olmak veya bir şeyi değiş tokuş etmek amacıyla İngilizcede "buy" kelimesini kullanır. Ekonomi, ticaret ve dilbilgisi bağlamında da büyük bir öneme sahiptir. ''Buy 2. Ve 3. Hali i̇le örnek cümleler - buy fiilinin i̇kinci ve üçüncü hali nedir, nasıl okunur?'' bu düzensiz fiilin farklı zaman dilimlerinde doğru kullanımı açısından önemli bir sorudur.

Buy 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler

2. Hali (Past Simple):

  1. I bought a new laptop last week. (Geçen hafta yeni bir dizüstü bilgisayar satın aldım.)
  2. She bought a birthday present for her sister. (Kız kardeşi için doğum günü hediyesi satın aldı.)
  3. Did you buy tickets for the concert? (Konser için bilet satın aldın mı?)

3. Hali (Past Participle):

  1. We have already bought the groceries for the week. (Haftalık alışverişi zaten yaptık.)
  2. The car he bought last month is very fuel-efficient. (Geçen ay satın aldığı araba çok yakıt tasarruflu.)
  3. Has she ever bought anything online? (Hiçbir şeyi çevrimiçi olarak satın aldı mı?)

Buy Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?

"Buy" fiilinin ikinci hali "bought" ve üçüncü hali (past participle) yine "bought" şeklindedir. Bu formlar şu şekilde okunur:

  • V2 (Past Simple): bought [bot]
  • V3 (Past Participle): bought [bot]

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Buy 2. ve 3. Hali İle Örnek Cümleler - Buy Fiilinin İkinci ve Üçüncü Hali Nedir, Nasıl Okunur?
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