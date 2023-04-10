Büyük Buhran Nedir? 1929 Büyük Buhran Nedenleri, Sonuçları ve Önemi

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Büyük Buhran Nedir?

Büyük Buhran, 1929 yılında başlayan ve 1930'larda dünya çapında etkili olan ağır ekonomik kriz dönemidir. Bu dönem, dünya tarihindeki en büyük ekonomik çöküntülerden biri olarak kabul edilir. Büyük Buhran, dünya genelinde ekonomik aktivitelerin azalmasına, işsizliğin artmasına ve gelir adaletsizliğinin derinleşmesine yol açtı. Aynı zamanda, kriz, dünya çapında politik ve sosyal istikrarsızlığa da neden oldu ve II. Dünya Savaşı'nın patlak vermesinde de etkili olmuştur.

1929 Büyük Buhran Nedenleri ve Sonuçları

1929 Büyük Buhranı, dünya tarihindeki en büyük ekonomik krizlerden biri olarak kabul edilir. Bu kriz, 1929 yılında ABD'deki hisse senedi piyasasının çöküşüyle başlamıştır ve 1930'larda tüm dünya ekonomilerini etkilemiştir.

Nedenleri:

ABD hisse senedi piyasasındaki spekülasyon: 1920'lerde, ABD'deki hisse senedi piyasası hızla büyüdü ve birçok insan hisse senetleriyle spekülasyon yaparak hızlı bir şekilde zengin olmaya çalıştı. Ancak, bu yüksek riskli spekülasyon, piyasanın aşırı ısınmasına ve hisse senedi fiyatlarının gerçek değerlerinin çok üzerine çıkmasına neden oldu.

Tarım sektöründeki kriz: ABD'de 1920'lerin ortalarında tarım sektörü büyük bir kriz yaşadı. Aşırı üretim, düşük talep ve aşırı borçlanma nedeniyle birçok çiftçi iflas etti ve bu durum genel ekonomik durgunluğu tetikledi.

Bankaların kredi verme politikaları: 1920'lerde ABD bankaları, hisse senedi piyasasındaki spekülasyon ve tarım sektöründeki krizin etkisiyle riskli krediler vermeye başladılar. Ancak, bu krediler geri ödenemedi ve birçok banka iflas etti.

Dünya ticaretindeki azalma: Büyük Buhran döneminde, dünya ticareti büyük ölçüde azaldı. Bu durum, birçok ülkenin ihracatının azalmasına ve ithalatının azalmasına neden oldu.

Sonuçları:

İşsizlik: Büyük Buhran döneminde, işsizlik oranları büyük ölçüde arttı. ABD'de işsizlik oranı %25'e kadar yükseldi.

Ekonomik durgunluk: Büyük Buhran, dünya genelinde ekonomik durgunluğa neden oldu. Üretim ve tüketim düştü ve birçok ülkenin ekonomisi ciddi şekilde zarar gördü.

Sosyal ve politik etkiler: Büyük Buhran, politik ve sosyal istikrarsızlığa neden oldu. Bazı ülkelerde siyasi ve sosyal isyanlar meydana geldi.

Yeni ekonomik politikaların ortaya çıkması: Büyük Buhran, birçok ülkenin ekonomik politikalarını yeniden düşünmesine neden oldu. ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt, Yeni Anlaşma olarak bilinen bir dizi ekonomik reformu hayata geçirdi.

1929 Büyük Buhran Önemi

1929 Büyük Buhranı, dünya tarihindeki en önemli ekonomik olaylardan biri olarak kabul edilir. Bu kriz, 1929 yılında ABD'deki hisse senedi piyasasının çökmesiyle başladı ve 1930'larda tüm dünya ekonomilerini etkiledi. İşte 1929 Büyük Buhranının önemi:

Ekonomik etkisi: Büyük Buhran, dünya genelinde ekonomik durgunluğa neden oldu. Üretim ve tüketim düştü ve birçok ülkenin ekonomisi ciddi şekilde zarar gördü. Bu kriz, dünya ekonomisinin durgunluğa girdiği bir döneme işaret etti.

Siyasi etkisi: Büyük Buhran, politik ve sosyal istikrarsızlığa neden oldu. Bazı ülkelerde siyasi ve sosyal isyanlar meydana geldi. Bu da, ülkelerin ekonomik politikalarının yanı sıra sosyal ve siyasi politikalarını da etkiledi.

Yeni ekonomik politikaların ortaya çıkması: Büyük Buhran, birçok ülkenin ekonomik politikalarını yeniden düşünmesine neden oldu. ABD Başkanı Franklin D. Roosevelt, Yeni Anlaşma olarak bilinen bir dizi ekonomik reformu hayata geçirdi. Bu politikalar, işsizliği azaltmak ve ekonomiyi canlandırmak için tasarlanmıştı.

Tarihsel etkisi: Büyük Buhran tarihte ekonomik, sosyal ve siyasi açıdan önemli bir dönüm noktasıdır. Büyük Buhran, insanların ekonomik faaliyetlerini ve yatırım stratejilerini yeniden düşünmelerine neden oldu. Bu kriz, tarihte birçok ülke için bir uyarı niteliğinde oldu ve gelecekteki ekonomik krizlere karşı hazırlıklı olmak için birçok ülkenin politikalarını yeniden gözden geçirmesine neden oldu.