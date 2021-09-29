Giriş Tarihi: 29.9.2021 15:42

Büyük eş anlamlısı nedir? Büyük kelimesinin eş anlamlısı

Büyük kelimesi bir nesnenin, yapının boyutu için ya da bir kişinin yaşı için kullanabileceğimiz oldukça popüler bir kelimedir. Büyük, bir nesnenin uzun, geniş ya da büyük hacimli olduğunu ifade etmek için başvurabileceğimiz bir kelimedir. Aynı zamanda ebeveynlerimiz ya da bizden yaşça büyük akrabalarımızı ya da dostlarımızı ifade etmek için de kullanılır. Büyük kelimesi aynı zamanda birden fazla eş anlamı olan bir kelimedir. İşte büyük kelimesinin eş anlamlısı...