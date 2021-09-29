Büyük eş anlamlısı nedir? Büyük kelimesinin eş anlamlısı

Büyük kelimesi günlük yaşamda sıklıkla bir sıfat olarak ifade etmek istediğimiz kişi ya da nesnelerden önce kullanılmaktadır. Büyük, hem yaş hem de boyut olarak birinin ya da bir şeylerin boyutunu ifade edilmesini sağlayan yaygın bir kelimedir.
BÜYÜK KELİMESİNİN ANLAMI
Büyük Kelimesi, yapıları, nesneleri, kişileri ve olayları ifade etmek için kullandığımız bir sıfattır. Günlük hayatta en fazla kullandığımız kelimeler sırasında en başlarda bulunmaktadır.
BÜYÜK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI
Büyük kelimesinin eş anlamlısı birden fazladır. Büyük kelimesinin eş anlamlıları "iri" ve "kocaman" şeklinde belirtilmektedir. Aynı zamanda "yaşlı" ve "dev" kelimeleri de büyük kelimesi yerine kullanılabilmektedir.
BÜYÜK KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI
BÜYÜK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI