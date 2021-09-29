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Giriş Tarihi: 29.9.2021 15:42

Büyük eş anlamlısı nedir? Büyük kelimesinin eş anlamlısı

Büyük eş anlamlısı nedir? Büyük kelimesinin eş anlamlısı

Büyük kelimesi bir nesnenin, yapının boyutu için ya da bir kişinin yaşı için kullanabileceğimiz oldukça popüler bir kelimedir. Büyük, bir nesnenin uzun, geniş ya da büyük hacimli olduğunu ifade etmek için başvurabileceğimiz bir kelimedir. Aynı zamanda ebeveynlerimiz ya da bizden yaşça büyük akrabalarımızı ya da dostlarımızı ifade etmek için de kullanılır. Büyük kelimesi aynı zamanda birden fazla eş anlamı olan bir kelimedir. İşte büyük kelimesinin eş anlamlısı...

Büyük kelimesi günlük yaşamda sıklıkla bir sıfat olarak ifade etmek istediğimiz kişi ya da nesnelerden önce kullanılmaktadır. Büyük, hem yaş hem de boyut olarak birinin ya da bir şeylerin boyutunu ifade edilmesini sağlayan yaygın bir kelimedir.

BÜYÜK KELİMESİNİN ANLAMI

Büyük Kelimesi, yapıları, nesneleri, kişileri ve olayları ifade etmek için kullandığımız bir sıfattır. Günlük hayatta en fazla kullandığımız kelimeler sırasında en başlarda bulunmaktadır.

BÜYÜK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISI

Büyük kelimesinin eş anlamlısı birden fazladır. Büyük kelimesinin eş anlamlıları "iri" ve "kocaman" şeklinde belirtilmektedir. Aynı zamanda "yaşlı" ve "dev" kelimeleri de büyük kelimesi yerine kullanılabilmektedir.

BÜYÜK KELİMESİNİN CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • Sokakta gördüğümüz köpekler o kadar büyüktü ki, neredeyse ben boyundalardı.
  • Bayramlarda büyüklerimizi ziyaret etmek ve onlar ile özel olarak ilgilenmek bizlerin çok önemli bir geleneğidir.
  • Maslak'ta gördüğüm gökdelen, hayatımda gördüğüm en büyük gökdelendi.

BÜYÜK KELİMESİNİN EŞ ANLAMLISININ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

  • İri gözleriyle devamlı bana bakan köpek o kadar sevimliydi ki, annem izin verseydi onu sahiplenecektim.
  • Denizdeyken kuzenim ve bana o kadar devasa bir dalga çarptı ki, kumlara kadar sürüklendik. Bu bizi çok eğlendirdi.
  • Hulk, gördüğüm en güçlü ve en kocaman süper kahraman.

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Büyük eş anlamlısı nedir? Büyük kelimesinin eş anlamlısı
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