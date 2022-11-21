Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler - Büyük Harflerin Yazımı ve Kullanılışı Nasıldır, Örnekleri Neler?

Büyük harflerin kullanıldığı yerler oldukça fazladır. Türkçenin doğru kullanımı, imla kurallarının da doğru şekilde bilinmesine bağlıdır. İmla kuralları da büyük harflerin yazımı konusunda istenen yeterliliğe sahip olmaya bağlıdır. Büyük harflerin kullanımı, her yaş ve eğitim grubunda kişilerin bilmesi ve hâkim olması gereken bir konudur. Büyük harflerin kullanılışı ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler

Yazım kuralları konusunda yapılan hataların başında büyük harflerin kullanımı ve yazımı konusunda yaşanır. Büyük harflerin yazımı ile ilgili konular Türkçe dersinin her aşamasında irdelenir ve öğrencilere aktarılır.

Türkçenin doğru kullanılmasında büyük harflerin doğru kullanımı çok önemlidir. Türkçedeki özel isimlerin büyük harfle yazılması gerektiği, ilkokul sıralarından beri öğretilen konulardan biridir. Özel isimler de kendi içinde kategorilere ayrılabilir. Kişi adları, devlet, yer, ülke, millet, makam, hitap, kitap/dergi isimleri gibi birçok kategorideki ifadeler büyük harfle başlamalıdır. Ayrıca RTÜK gibi kısaltmalarda da büyük harf kullanıldığı görülür. Konu oldukça geniştir. Büyük harfin en çok kullanıldığı alanları aşağıdaki başlıklarımızda bulabilirsiniz.

Büyük Harflerin Kullanımı

Büyük harflerin temel kullanım alanı özel isimlerin yazımıdır. Fakat bunun haricinde de büyük harf kullanılması gereken birçok yer vardır. Bu kapsamda aşağıdaki kuralları ve örnekleri inceleyebilirsiniz.

• Cümleler büyük harfle başlar.

Gökhan yazdığı makaleyi tamamladı.

• Cümle içinde tırnak işareti içinde aktarılan kısım büyük harfle başlamalıdır.

Necmi Bey "Sabah erken kalkmamız gerekiyor." Dedi.

• İki noktadan sonraki cümle büyük harfle başlar.

Size şunu tavsiye ediyorum: Türkçenin tüm yazım kurallarını en iyi şekilde öğrenin.

• Şiir ya da dörtlükler büyük harfle başlar.

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak.

• Lakap isimleri büyük harfle başlar.

Kurtuluş Savaşı'nın önemli kahramanlarından biri de Kara Fatma'dır.

• Unvan isimleri büyük harfle başlamalıdır.

Binbaşı Ramazan'ın tayini çıktı.

• Hitap kelimeleri büyük harfle başlar.

Konuşmaktan büyük keyif aldığım insan Sevgili arkadaşım Aslı'dır.

• Devlet ve millet isimleri büyük harfle yazılır.

Dünyanın en köklü devleti Türkiye, en asil milleti de yine Türk Milleti'dir.

• Yer, dağ, tepe, akarsu isimleri büyük harfle yazılır.

Havasına hayran kaldığım yerlerden biri de Esençay Yaylası'dır.

• Kanun, tüzük ve yönetmeliklerden bahsederken büyük harf kullanılmalıdır.

Uzun zamandır nişanlı olan çift, Türk Medeni Kanunu esaslarına göre evlendiler.

• Gazete, dergi, TV gibi yayın isimleri büyük harfle yazılır.

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