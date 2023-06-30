Büyük İskender’in Fethettiği Yerler - Büyük İskender’in Fethettiği Topraklar Nereler?

Büyük İskender'in fethettiği yerler oldukça uzun bir liste yapmayı gerektirecektir. Tarihin gördüğü en büyük komutanlardan olan Büyük İskender hayatını savaşlarda geçirmiş ve tarihte görülmemiş başarılara imza atmıştır. Peki ya Büyük İskender kimlerle savaştı? Yapılan fetih ve savaşların daha net anlaşılabilmesi için bu makaleye Büyük İskender fetih haritası ekledik ve bu harita üzerinden Büyük İskender nereleri fethetti sorusuna yanıt verdik.

Büyük İskender'in Fethettiği Yerler

Büyük İskender'in fethettiği yerler o zamanki bilinen dünyanın neredeyse tamamını meydana getirmektedir. Bu nedenle Büyük İskender'e dünya fatihi de demek mümkündür.

Büyük İskender ya da kendi adıyla Makedonya Kralı III. Aleksandros, MÖ 21 Temmuz 356 senesinde dünyaya geldi ve MÖ 10 Haziran 323 senesinde hayata veda etti.

Hayatı savaşlarda geçen Büyük İskender'in yalnızca 33 senelik bir ömrü olduğu düşünüldüğünde başarılarının ne kadar büyük olduğu daha net bir şekilde anlaşılabilecektir.

Büyük İskender'in fethettiği yerler ise bölgelere ayrıldığında daha net bir şekilde anlaşılacaktır. Büyük İskender'in fethettiği yerler sırasıyla: Anadolu, Mısır, Pers İmparatorluğu, Mezopotamya, İran ve Hindistan'dır.

Büyük İskender, oldukça büyük bir komutan olmanın yanında dünya tarihinde de köklü değişimlere yol açmış bir komutandır. Kendisinin ölümünden sonra fethettiği yerlere Yunan kültürü yayılmış ve dünya üzerinde genel bir Helenleşme yani Yunanlaşma dönemi başlamıştır.

Öyle ki İç Anadolu'da yüzyıllarca Grekçe (eski Yunan dili) ana dil olarak konuşulmuştur. Mezopotamya ve Asya'da da Yunan kültürünün etkileri tarihçiler tarafından ortaya çıkartılmıştır.

Büyük İskender Fetih Haritası

Büyük İskender'in fethettiği yerleri yazılı olarak aktarmak elbette Büyük İskender'in fethettiği yerleri öğrenmede etkili olacaktır fakat sıralı olarak anlatım yapıldığında daha kalıcı bir öğrenimin gerçekleşeceği ortadadır. Büyük İskender'in fethettiği yerlerin haritası çizildiğinde tablo aşağıdaki gibi olacaktır.

Yunanistan bölgesi > Mısır bölgesi > Pers İmparatorluğu > Mezopotamya bölgesi > İran bölgesi > Hindistan bölgesi

Büyük İskender'in en çok fethetmek istediği yerlerden bir tanesi de Çin bölgesiydi fakat Büyük İskender ve ordusu çok yorgun olduğu için Hindistan'dan öteye gidemediler. Her ne kadar Büyük İskender buraya girmek istemişse bile çok eski bir uygarlık olan Çin Uygarlığı fethetmesi kolay bir yer değildi ve Çin büyük surlarla korunuyordu. Kurmayları Büyük İskender'i Çin'e girmeden geri dönmeye ikna etmeselerdi Büyük İskender Çin'i alabilir miydi konusunda tarihçiler arasında sık sık kendi aralarında tartışmaktadırlar.

Büyük İskender Kimlerle Savaştı?

İçeriğin başında da ifade edildiği gibi Büyük İskender hayatı savaşlarla geçmiş büyük bir komutandır. Kendisi bu kadar büyük bir fatih olunca doğal olarak savaştığı pek çok düşman oluyor.

Büyük İskender'in en fazla savaştığı ve üzerine gittiği imparatorluk Pers İmparatorluğu olsa bile o dönem dünyanın en büyük iki gücü olan Yunan ve Perslerden başka milletler de bulunuyordu ve bunlar da Büyük İskender'e direnen ve kendisinin ordusuyla savaşan milletlerdi.

Büyük İskender'in savaştığı milletler ve güçler aşağıdaki gibidir.