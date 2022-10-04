Büyük Selçuklu Devleti Kurucusu ve Padişahları - Büyük Selçuklu İmparatorluğunun Kuruluşu, Yıkılışı, Önemi

Tarihi ile göz kamaştıran devletlerden biri de Büyük Selçuklu Devletidir. Oğuz Türklerinin kurduğu en büyük devletlerden biri olan Büyük Selçuklu Devleti kurucu ve kurulduğu yer hakkında çeşitli kaynaklar ve bilgiler bulunmaktadır. Tarih bilgilerinde en doğru bilgiye kolayca ulaşmanız ve Büyük Selçuklu İmparatorlunun kuruluşu, yıkılışı ve önemi ile ilgili aklınızdaki tüm sorulara cevap bulmanız için yazımızın detaylarına beraber geçelim. Tarihi bilgileri daha rahat ve kolay öğrenebilmeniz için bu yazımızı sizin için anlaşılır ve kolay şekilde hazırladık. Yıllarda eğitim hayatımızda gördüğümüz Büyük Selçuklu Devleti kurucusu ve padişahları kimlerdir, buyurun yazımızın devamına.

Büyük Selçuklu Devleti Kurucusu

Büyük Selçuklu Devleti ya da Büyük Selçuklu İmparatorluğu Oğuz Türklerinin Kınık boyu tarafından kurulan bir devlettir. Orta Asya'da kurulan Büyük Selçuklu Devleti aynı zamanda tarihteki ilk Türk devleti olma özelliğini taşır. Büyük Selçuklu Devleti Tuğrul Bey tarafından kurulmuştur. Devletin resmi kuruluş tarihi 1037 olarak karşımıza çıksa da Tuğrul Beyin hükümdarlığı 1029 tarihine dayanmaktadır. Resmi kuruluş ise 1037 yılıdır. Devlete adını Selçuk Bey ise Büyük Selçuklu Devletinin kurucusu Tuğrul Beyin dedesidir.

Büyük Selçuklu Devleti Padişahları

İmparatorlu olan ve 1029-1157 yılları arasında hüküm süren bir devlet olan Büyük Selçuklu Devleti'nin padişahlarının listesi aşağıdaki gibidir;

Tuğrul Bey: 1029-1063 Alp Arslan: 1063-1072 I.Melikşah: 1072-1092 I.Mahmud: 1092-1093 Berkyaruk: 1094-1105 II.Melikşah: 1105-1105 Muhammed Tapar: 1105-118 Sencer: 1118-1157

Büyük Selçuklu Devleti Nerede Kuruldu?

Kuruluş yeri ve ilk başkenti Nişabur'dur. İran sınırları içinde bulunur. Horasan Eyaletine bağlıdır.

Büyük Selçuklu Devleti Soy Ağacı

Oğuz Türklerinin Kınık boyundan gelen Büyük Selçuklu Devletinin soyağacı aşağıdaki gibidir;