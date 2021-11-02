Büyük Zıt Anlamlısı Nedir? Büyük Kelimesinin Zıt Anlamlısı

Büyük kelimesi cümle içerisinde 2 tane görevi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sıfat görevidir. Genellikle bir ismin önüne gelerek o ismi nitelemektedir. İkinci kullanımı ise addır. Bunlara ek olarak büyük kelimesinin anlam kapasitesi de oldukça geniştir. Bunun en önemli sebebi büyük kelimesinin birbirinden farklı birçok anlamı bünyesinde barındırmasından kaynaklanmaktadır.

BÜYÜK KELİMESİNİN ANLAMI NEDİR?

Türk Dil Kurumuna göre büyük kelimesinin oldukça fazla anlamı bulunmaktadır. Bu anlamlardan çoğu gerçek anlam olmasına rağmen bazı mecaz anlamları da bulunmaktadır. Büyük kelimesinin anlam dağarcığının bu kadar genişlemesindeki nedenlerden biri de günümüzde oldukça sık kullanılmasından kaynaklanmaktadır. Bu bilgilerle birlikte büyük kelimesinin anlamları şu şekildedir:

(nesneler için) ölçüleri, boyutları ya da kitlesi benzerinden fazla olan.

(ölçüye gelmeyen, soyut şeyler için) ortalamayı aşan, çok, yeğin, şiddetli.

Sayıca, nicelikçe çok olan.

İri

Değerce, nitelikçe üstün olan.(mecaz anlam)

Görkemli.

Yaş bakımından yetişkin olan, belli bir yaşa gelmiş bulunan.

Tehlikesini de göze alarak büyük işlere girişmek.(mecaz anlam)

Kendisinin de böyle bir duruma düşebileceğini hiç düşünmeksizin, başkasının başına gelen kötü bir durumu söz konusu ederek, onu kınamak, hiçbir zaman böyle bir duruma düşmeyeceğini öne sürmek.

(kumarda) çok büyük paraya oynamak.

BÜYÜK KELİMESİNİN ZIT ANLAMLISI

Büyük kelimesinin anlam dağarcığını yukarıda açıklamıştık. Burada ise büyük kelimesinin anlam ilişkilerinden bahsedeceğiz. Büyük kelimesi için önemli anlam ilişkilerinden biri olan zıt anlam oldukça önemlidir. Bunun nedeni ise günümüzde büyük kadar sık kullanılan ve Türkçe için büyük önem arz eden bir kelime olmasıdır. Buna göre büyük kelimesinin zıt anlamlısı 'küçük' kelimesidir. Bu iki kelimeyi daha iyi ayırt etmek için şu cümle örneklerine bakabilirsiniz:

Büyük bir ev alarak ailecek oraya yerleşmemiz gerekiyor.

Bu ayakkabılar bana artık çok küçük geliyor.

BÜYÜK KELİMESİNE BENZER KELİMELER

Büyük kelimesinin anlam özelliklerinden bazılarını açıklamıştık. Buradan da anlaşılacağı gibi büyük kelimesinin etkileşim halinde olduğu pek çok kelime bulunmaktadır. Büyük kelimesine benzer kelimeler aşağıdaki gibidir: