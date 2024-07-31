Büyükada Tabiat Milli Parkı Nerede, Nasıl Gidilir?Büyükada Tabiat Parkı Yol Tarifi ve Giriş Ücreti

İstanbul'un kalabalığından uzaklaşmak isteyenler için Büyükada Tabiat Parkı, ideal bir lokasyondur. Doğal güzellikleri ve huzurlu ortamıyla keyifli zaman geçirme imkanı tanımaktadır. İstanbul'dan Büyükada'ya, Bostancı, Kadıköy ve Kabataş gibi iskelelerden düzenli olarak yapılan feribot seferleri ile ulaşmak mümkündür. Bununla ilgili olarak, Büyükada Tabiat Parkı nerede, nasıl gidilir, yol tarifi ve giriş ücreti ise sıkça yanıtı aranan sorulardır.

Büyükada Tabiat Parkı Nerede ve Nasıl Gidilir?

İstanbul'un Adalar ilçesinde bulunan Büyükada Tabiat Parkı'na ulaşmak isteyen ziyaretçilerin, aşağıdaki seçeneklere göz gezdirmekte fayda var.

Kabataş İskelesi'nden İDO veya Şehir Hatları feribotlarını kullanarak Büyükada'ya ulaşabilirsiniz.

Eminönü İskelesi'nden de Şehir Hatları feribotları ile Büyükada'ya seferler düzenlenmektedir.

Beşiktaş İskelesi'nden de belirli saatlerde Adalar'a seferler düzenleyen feribotlarla Büyükada'ya ulaşabilirsiniz.

Kadıköy İskelesi'nden Şehir Hatları feribotları ve özel deniz otobüsleri ile Büyükada'ya ulaşım sağlayabilirsiniz.

Bostancı İskelesi'nden İDO ve Mavi Marmara deniz otobüsleriyle veya Şehir Hatları feribotları ile Büyükada'ya gitmek mümkündür. (Bostancı'dan seferler genellikle daha sık yapılmaktadır ve yolculuk süresi daha kısadır.)

Feribottan indikten sonra Büyükada'nın iskele meydanına ulaşacaksınız. Buradan Tabiat Parkı'na yürüyerek veya bisiklet kiralayarak gitmek mümkündür.İskele meydanında bisiklet kiralayabilir ve adanın doğal güzelliklerini keşfetmek için bisikletle yolculuk yapabilirsiniz.

Ada içerisinde motorlu araç trafiği sınırlı olduğundan, elektrikli araçlar da kullanılmaktadır. İskele meydanından elektrikli araç kiralayarak veya bu hizmeti sunan yerel işletmelerden yararlanarak Tabiat Parkı'na ulaşabilirsiniz.

İskele meydanından Tabiat Parkı'na yürümek yaklaşık 30-45 dakika sürebilir. Ada içindeki yürüyüş parkurlarını ve tabelaları takip ederek de parkın girişine ulaşabilirsiniz.



Büyükada Tabiat Parkı Giriş Ücreti Ne Kadar?

Giriş için MüzeKart'ın kabul edilmediği Büyükada Tabiat Parkı 2024 yılı giriş ücretleri şu şekildedir:

Kişi Başı Giriş Ücreti : 35₺

Kişi Başı İndirimli Giriş Ücreti : 20₺

Bisiklet ile Giriş Ücreti: 35₺

Motorsiklet ve ATV ile Giriş Ücreti: 70₺

Pickup, Oto/Moto Karavan, Kamyonet ve Otomobil ile Giriş Ücreti: 105₺

Minibüs ile Giriş Ücreti: 315₺

Midibüs ile Giriş Ücreti: 525₺

Otobüs ile Giriş Ücreti: 1.050₺

Büyükada Tabiat Parkı, İstanbul'un doğal güzelliklerini ve huzurlu ortamını sunan bir alandır. Parkta doğa yürüyüşleri, piknik, bisiklet turları ve çeşitli doğa aktiviteleri yapabilirsiniz. Ziyaretçilerin, çevreyi koruma ve parkın temizliğine özen göstermeleri ise oldukça önemlidir. Giriş ücretleri, parkın bakım ve korunması için kullanılmaktadır ve ziyaretçilere daha iyi hizmet sunulması amaçlanmaktadır.