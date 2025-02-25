Büyükçekmece Hangi Yakada? Büyükçekmece Avrupa Yakası’nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?

Sanayi ve ticaretin yanı sıra Büyükçekmece, büyük organizasyonlara ve uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmasıyla da bilinir. Her yıl düzenlenen Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali, ilçeyi yerli ve yabancı ziyaretçiler açısından cazip hale getiren en önemli organizasyonlardan biridir. Büyükçekmece hangi yakada, Avrupa Yakası'nda mı, Anadolu Yakasında mı gibi sorular bu tarz etkinliklerin artmasından kaynaklı sorulma sayısı artan sorular arasında yer almaktadır.

Büyükçekmece Hangi Yakada?

Büyükçekmece, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer almaktadır. İlçenin doğusunda Beylikdüzü ve Esenyurt, batısında Silivri, kuzeyinde Çatalca, güneyinde ise Marmara Denizi bulunmaktadır. Avrupa Yakası'nda yer alan sahil ilçelerinden biri olarak, deniz kenarında geniş bir yerleşim alanına sahiptir.

Büyükçekmece Avrupa Yakası'nda Mı, Anadolu Yakasında Mı?

Büyükçekmece, tamamen Avrupa Yakası'nda bulunan bir ilçedir. Sahil şeridi boyunca yer alması ve geniş alanlara yayılması nedeniyle bazen Anadolu Yakası'yla bağlantılı olduğu düşünülse de coğrafi ve idari olarak Büyükçekmece, tamamen Avrupa Yakası sınırları içerisindedir.