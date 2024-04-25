Buzağı desteği ödeme tarihleri 2024: 2. Dönem Buzağı desteği ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL ödenecek?

BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK 2024?

Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1. döneme süresi içinde başvuramayan yetiştiricilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1 Nisan 2024 - 17 Haziran 2024 tarihleri arasında (2.dönem) 2023 yılı buzağı desteklemesine başvurma imkanlarının bulunduğu açıklaması yapıldı.

Bu kapsamda Buzağı destekleme ödemelerinin nisan ayı içerisinde yatırılmasına dair beklenti oluştu. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Gelişmelere haberimizde yer vereceğiz.