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Giriş Tarihi: 25.4.2024 14:06 Son Güncelleme: 25.4.2024 14:06

Buzağı desteği ödeme tarihleri 2024: 2. Dönem Buzağı desteği ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL ödenecek?

Buzağı desteği ödeme tarihleri 2024 hak sahipleri tarafından araştırılıyor. 2. Dönem buzağı destekleme başvuruları devam ediyor. Başvuruda bulunan kişiler, destek ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını merak ediyor. Yeni doğan buzağıların küpe takılması ve kayıt altına alınması, doğduğu işletmede 4 ay kalması şartıyla verilen destekleme ödemesi, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından besicilerin TC Kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak. Peki, Buzağı desteği ne zaman yatacak 2024, yattı mı? 2. Dönem buzağı desteği ne kadar, kaç TL? İşte konu hakkında merak edilenler...

Buzağı desteği ödeme tarihleri 2024: 2. Dönem Buzağı desteği ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL ödenecek?

Buzağı desteği 2. dönem başvuruları devam ediyor. Başvuruda bulunanlar ise ödemelerin ne zaman yatacağını araştırıyor. 2024/2 Buzağı destekleme ödemelerinin hayvan sahiplerine bu ay içerisinde yatırılması bekleniyor. Devletin Tarım ve Hayvancılık için verdiği destek kapsamında hak sahiplerinin hesaplarına 1.150 TL, 300 TL, 450 TL, 200 TL yatırılacak. Peki, 2024/2 Buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK 2024?

Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1. döneme süresi içinde başvuramayan yetiştiricilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1 Nisan 2024 - 17 Haziran 2024 tarihleri arasında (2.dönem) 2023 yılı buzağı desteklemesine başvurma imkanlarının bulunduğu açıklaması yapıldı.

Bu kapsamda Buzağı destekleme ödemelerinin nisan ayı içerisinde yatırılmasına dair beklenti oluştu. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Gelişmelere haberimizde yer vereceğiz.

BUZAĞI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Üretici/Yetiştirici Birliğine üye olanlar, üyesi olduğu birliğe,

Birlik üyesi olmayanlar İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize başvuracaktır.

BUZAĞI DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL?

Buzağı desteklemesi kapsamında buzağı başına verilecek olan destek tutarları;

Temel Destek: 1.150 ₺/baş

Üreme Parametreleri Uygunluk Desteği: İlave 300 ₺/baş

Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteği: İlave 450 ₺/baş

Döl Kontrolü Kapsamında Doğan Buzağı Desteği: İlave 200 ₺/baş

Soykütüğü ve Genomik Değer Tespiti İlave Desteği: Bakanlıkça belirlenecektir.

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Buzağı desteği ödeme tarihleri 2024: 2. Dönem Buzağı desteği ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL ödenecek?
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