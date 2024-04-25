Buzağı desteği ödeme tarihleri 2024: 2. Dönem Buzağı desteği ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL ödenecek?

Buzağı desteği 2. dönem başvuruları devam ediyor. Başvuruda bulunanlar ise ödemelerin ne zaman yatacağını araştırıyor. 2024/2 Buzağı destekleme ödemelerinin hayvan sahiplerine bu ay içerisinde yatırılması bekleniyor. Devletin Tarım ve Hayvancılık için verdiği destek kapsamında hak sahiplerinin hesaplarına 1.150 TL, 300 TL, 450 TL, 200 TL yatırılacak. Peki, 2024/2 Buzağı desteği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...
BUZAĞI DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK 2024?
Tarım Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 1. döneme süresi içinde başvuramayan yetiştiricilerin, herhangi bir hak kaybına uğramadan 1 Nisan 2024 - 17 Haziran 2024 tarihleri arasında (2.dönem) 2023 yılı buzağı desteklemesine başvurma imkanlarının bulunduğu açıklaması yapıldı.
Bu kapsamda Buzağı destekleme ödemelerinin nisan ayı içerisinde yatırılmasına dair beklenti oluştu. Ancak konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Gelişmelere haberimizde yer vereceğiz.
BUZAĞI DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL?
Buzağı desteklemesi kapsamında buzağı başına verilecek olan destek tutarları;
Temel Destek: 1.150 ₺/baş
Üreme Parametreleri Uygunluk Desteği: İlave 300 ₺/baş
Suni Tohumlamadan Doğan Buzağı Desteği: İlave 450 ₺/baş
Döl Kontrolü Kapsamında Doğan Buzağı Desteği: İlave 200 ₺/baş
Soykütüğü ve Genomik Değer Tespiti İlave Desteği: Bakanlıkça belirlenecektir.