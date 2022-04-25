Buzdolabını Kim İcat Etti? İlk Buzdolabı Ne Zaman, Kim Tarafından Ve Kaç Yılında İcat Edildi?

Buzdolapları günümüzde marka marka, çeşit çeşit, hemen her dükkânda bulunabilecek aletlerdir. Öyle ki buzdolabının olmadığı ev sayısı istisnadır. Fakat eskiden durum tamamen farklıydı, buzdolapları üretildiği andan itibaren çok hızlı bir şekilde yaygınlaşmadı çünkü ilk üretilen buzdolapları oldukça lüks eşyalardı ve çok pahalıydılar. Buzdolabı da dahil olmak üzere hayatı kolaylaştıran tüm teknolojik aletlerin yayılımı İkinci Dünya Savaşı sonrasında çok büyük hız kazanmıştır.

Buzdolabını Kim İcat Etti?

Benjamin Franklin, bugün dünyanın en büyük ekonomilerinden biri olan ve çok yoğun bir nüfus gücü bulunduran Amerika'nın kurucu babalarından olmanın yanı sıra, bir mucit ve bilim insanıydı. 1758 yılına gelindiğinde işinin uzmanı bir kimyager olan John Hadley ile ortak bir şekilde çalışarak çeşitli maddelere ısı verdi ve buharlaşma mekanizmaları hakkında araştırmalar yaptı. Temel mantık eter maddesi sayesinde işliyordu.

Bilime meraklı bu iki isim, termometre üzerine eter maddesini kısa aralıklarla döktüklerinde derecenin sıfırın altına inmeye başladığını fark ettiler. Bu da buzdolabının keşfedilmesi için çok büyük bir adım oldu. Başka bir Amerikan, Oliver Evans bu deneylerdeki neticeleri kullanarak 1805 senesinde bir Buzdolabı prototipi hazırladı.

Evans o esnada buhar makinesi için de çalışıyordu. Genç mucit Jacob Perkins'le tanıştıktan sonra Perkins onun buzdolabı modelini üstlenerek biraz daha fazla geliştirdi. 1834 senesinde bu buluşu için patent de aldı. Fakat patenti alınmış olmasına rağmen hala ortada somut bir buzdolabı yoktu. John Hague isimli bir diğer araştırmacı da Perkins'e yardımcı olarak bir buzdolabı yaptı.

Bu şekilde ilk buzdolabı modellerinin üretimi başlamıştı. Fakat bu ilkel buzdolaplarında oldukça tehlikeli bir madde olan amonyak kullanımı vardı. Daha sonra bu başarı katlanarak attı ve çok sayıda farklı buzdolabı modeli tasarlandı. En sonunda da evlerde kullanıldığı halini aldı.

İlk Buzdolabı Nerede ve Kaç Yılında İcat Edildi?

Buzdolabının ilk patentini alan kişi Perkins'dir, fakat 1834 yılında buzdolabının ilk patentini alan kişi Perkins olmasına rağmen o, bu icadın ticari gelirinden faydalanamamıştır. Geliştirdiği ilkelerse farklı ülkelerden bilim insanlarının dikkatini çekmiş ve sonraki çalışmalarda bunları kullanmasını sağlamıştır. Evlerde kullanılması için üretilmiş ilk buzdolabının üretimi 1913 senesinde gerçekleşmiştir.

Üretiminin hemen ardından satışa sürülen bu buzdolabı Amerika'nın Chicago bölgesinde üretilmiştir. Saıtlan model Domelre olarak bilinmektedir. İlk icat edilen bu buzdolabının ev eşyasından ziyade daha çok bir sanayi makinesine benzediği söylenir.

Buzdolabı Hangi Ülkede İcat Edildi ve Türkiye'ye Ne Zaman Geldi?

Evlere özel olarak üretilen ilk buzdolabı Amerika'da 1913 senesinde üretilmiş ve satışa başlamıştır. Türkiye'ye ise buzdolabının ilk üretildiği tarih 1960 senesidir.