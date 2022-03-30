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Giriş Tarihi: 30.3.2022 15:10 Son Güncelleme: 30.3.2022 15:10

C İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? C Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri

C İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? C Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri

Alfabemizin 3.harfi olarak karşımıza çıkan c harfi pek çok nesne, hayvan, şehir, ülke ya da kişinin ismi olabilir. Oldukça geniş bir kullanım alanı olan bu harf sayesinde kelime oyunları ya da bulmacalarda yüksek puanlar elde edebilirsiniz. Özellikle de çocuklarınızla birlikte oynayabileceğiniz isim şehir oyunlarında size birbirinden farklı seçenekler sunabilecek c ile eşya ismi arıyorsanız içeriğimiz tam da size göre.

C ile başlayan eşya isimleri için hazırladığımız bu içeriğimizde hem bilindik hem de akla az gelen onlarca farklı eşya ismine yer verdik. Değişik kullanım alanları olan hatta birçoğunu gündelik hayatımızda sıklıkla kullandığımız bu eşya isimlerini yanına farklı seçenekler ekleyerek eğlenceli oyunlarda da tercih edebilirsiniz. Eğer çocuklarınız için bu tarz için içerik hazırlıyorsanız görselli çalışmalardan yararlanabileceğiniz gibi eşyaların kullanım alanlarını sorarak da yönlendirebilirsiniz.

C ile Başlayan Eşya İsmi Var mı?

Alfabemizde çok sık kullanılan harflerden biri kuşkusuz c harfidir. Bu sebeple c ile başlayan eşya ismi bulmakta zorlanmayacağınıza eminiz. Ancak yine de seçenekleri çoğaltmak, akla gelmeyenleri hatırlatmak adına geniş bir liste hazırladık. Buna göre birbirinden farklı olan ve kullanım amacı değişen c ile eşya listemiz şu şekildedir:

  • Cam,
  • Cüzdan,
  • Ceket,
  • Cetvel,
  • Cep telefonu,
  • Cep defteri,
  • Cepken,
  • Cep sodası,
  • Cep sobası,
  • Cilt bakım ürünleri,
  • Cönk,
  • Cımbız,
  • Cezve,
  • Cep saati,
  • Cop,
  • Cübbe,
  • Cirit,
  • Cila,
  • Can yeleği,
  • Can simidi,
  • Cıvata,
  • Cibinlik,
  • Conta,
  • Cam yünü.

Kullanım Amaçlarına Göre C Harfi ile Başlayan Eşya İsmi

C harfiyle eşya ismi listemizde akla gelebilen tüm c harfiyle başlayan eşyaları sizlere listeledik. Ancak bunlar arasında kullanım amacı bilinmeyen ya da ilk defa duyulmuş olanları göz önüne alarak detaylı açıklamalar hazırladık. Buna göre c ile başlayan eşya listemizde yer alan ve kullanım amacı bilinmeyen eşyalar şunlardır:

  • Cepken; Bir çeşit erkek yeleği.
  • Cep sobası; Vücut ısısını dengelemek için kullanılan küçük, el içi ısıtıcı çeşitleridir.
  • Cönk; Eski dönemlerde saz ustalarının kendi şiirlerini topladıkları özel defterlere verilen isim.
  • Cübbe; Kıyafetlerin üzerine giyilen önü açık, cepsiz kıyafet. Genellikle hukuk adamları, din adamları, mezuniyet gibi yerlerde giyilir.
  • Cirit; Atlı kişilerin oynadığı cirit oyunundaki 1 metrelik değneğe verilen isimdir.
  • Cibinlik; Yatağın üzerine dekor olarak ya da sineklerden koruma amacıyla örtülen tül örtülerdir.
  • Conta; Tesisat alanlarında sızdırmazlık için kullanılan bir eşya.
  • Cam yünü; Farklı büyüklük ve kalınlıklarda üretilen, ısı yalıtımında kullanılan bir malzemedir.

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C İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? C Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri
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