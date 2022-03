C İle Başlayan Eşya İsmi Var Mı? C Harfi İle Başlayan Eşya İsimleri

C ile başlayan eşya isimleri için hazırladığımız bu içeriğimizde hem bilindik hem de akla az gelen onlarca farklı eşya ismine yer verdik. Değişik kullanım alanları olan hatta birçoğunu gündelik hayatımızda sıklıkla kullandığımız bu eşya isimlerini yanına farklı seçenekler ekleyerek eğlenceli oyunlarda da tercih edebilirsiniz. Eğer çocuklarınız için bu tarz için içerik hazırlıyorsanız görselli çalışmalardan yararlanabileceğiniz gibi eşyaların kullanım alanlarını sorarak da yönlendirebilirsiniz.

C ile Başlayan Eşya İsmi Var mı?

Alfabemizde çok sık kullanılan harflerden biri kuşkusuz c harfidir. Bu sebeple c ile başlayan eşya ismi bulmakta zorlanmayacağınıza eminiz. Ancak yine de seçenekleri çoğaltmak, akla gelmeyenleri hatırlatmak adına geniş bir liste hazırladık. Buna göre birbirinden farklı olan ve kullanım amacı değişen c ile eşya listemiz şu şekildedir:

Cam,

Cüzdan,

Ceket,

Cetvel,

Cep telefonu,

Cep defteri,

Cepken,

Cep sodası,

Cep sobası,

Cilt bakım ürünleri,

Cönk,

Cımbız,

Cezve,

Cep saati,

Cop,

Cübbe,

Cirit,

Cila,

Can yeleği,

Can simidi,

Cıvata,

Cibinlik,

Conta,

Cam yünü.

Kullanım Amaçlarına Göre C Harfi ile Başlayan Eşya İsmi

C harfiyle eşya ismi listemizde akla gelebilen tüm c harfiyle başlayan eşyaları sizlere listeledik. Ancak bunlar arasında kullanım amacı bilinmeyen ya da ilk defa duyulmuş olanları göz önüne alarak detaylı açıklamalar hazırladık. Buna göre c ile başlayan eşya listemizde yer alan ve kullanım amacı bilinmeyen eşyalar şunlardır: