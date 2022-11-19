C İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce C Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

C harfi ünsüz, titreşimli, süreksiz bir diş damak sesi olarak tanımlanmaktadır. C ile başlayan kelimeler ilkokul öğrencilerinin ya da kelime oyunu oynayanların araştırdığı başlıklar içinde göze çarpmaktadır. Belki de ailenizin yeni üyesi için isim ararken c ile başlayan 5 harfli kelimelere göz atabilirsiniz. İngilizce'yi yeni öğrenenler için de C ile başlayan ingilizce kelimeler oldukça faydalı olmaktadır.
Alfabemizin 29 harfinden üçüncüsü olan c harfi ünsüz harf olması nedeniyle dilimizde sık kullanılmaktadır. Günlük dilde sık sık kullanılan c ile başlayan kelimeler şöyledir:
C ile başlayan 4 harfli kelime örnekleri:
- Cadı
- Caiz
- Cami
- Cuma
- Cilt
C ile başlayan 5 harfli kelime örnekleri:
- Cadde
- Cahil
- Cazip
- Ceket
- Ceviz
C ile başlayan 6 harfli kelime örnekleri:
- Cambaz
- Cazibe
- Cenaze
- Cennet
- Cetvel
29 harfe sahip alfabemizin 3. Harfi olan C harfi İngilizce kelimelerde de kullanılmaktadır. C ile başlayan İngilizce kelime örnekleri şu şekildedir:
Cake – kek, çörek
Come – gelmek
Cry – ağlamak
Car – araba
Cat – kedi
Yeni anne baba olacak kişilerin internette en çok araştırdığı konulardan birisi de bebek isimleri olmuştur. En çok tercih edilen kız isimlerinden olan C harfi ile başlayan kız isimlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
- Canan
- Candan
- Cansel
- Cansın
- Cemre
- Ceyda
C ile başlayan erkek isimleri ülkemizde sıklıkla kullanılan isimler arasında yer almaktadır. C harfi ile başlayan erkek isimlerine örnekler:
- Can
- Canberk
- Caner
- Cem
- Cenk
- Ceyhun