C İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce C Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

C harfi ünsüz, titreşimli, süreksiz bir diş damak sesi olarak tanımlanmaktadır. C ile başlayan kelimeler ilkokul öğrencilerinin ya da kelime oyunu oynayanların araştırdığı başlıklar içinde göze çarpmaktadır. Belki de ailenizin yeni üyesi için isim ararken c ile başlayan 5 harfli kelimelere göz atabilirsiniz. İngilizce'yi yeni öğrenenler için de C ile başlayan ingilizce kelimeler oldukça faydalı olmaktadır.

C ile Başlayan Kelimeler Nelerdir?

Alfabemizin 29 harfinden üçüncüsü olan c harfi ünsüz harf olması nedeniyle dilimizde sık kullanılmaktadır. Günlük dilde sık sık kullanılan c ile başlayan kelimeler şöyledir:

C ile başlayan 4 harfli kelime örnekleri:

- Cadı

- Caiz

- Cami

- Cuma

- Cilt

C ile başlayan 5 harfli kelime örnekleri:

- Cadde

- Cahil

- Cazip

- Ceket

- Ceviz

C ile başlayan 6 harfli kelime örnekleri:

- Cambaz

- Cazibe

- Cenaze

- Cennet

- Cetvel

C ile Başlayan İngilizce Kelimeler

29 harfe sahip alfabemizin 3. Harfi olan C harfi İngilizce kelimelerde de kullanılmaktadır. C ile başlayan İngilizce kelime örnekleri şu şekildedir:

Cake – kek, çörek

Come – gelmek

Cry – ağlamak

Car – araba

Cat – kedi

C ile Başlayan Kız İsimleri

Yeni anne baba olacak kişilerin internette en çok araştırdığı konulardan birisi de bebek isimleri olmuştur. En çok tercih edilen kız isimlerinden olan C harfi ile başlayan kız isimlerini şu şekilde sıralayabiliriz:

- Canan

- Candan

- Cansel

- Cansın

- Cemre

- Ceyda

C ile Başlayan Erkek İsimleri

C ile başlayan erkek isimleri ülkemizde sıklıkla kullanılan isimler arasında yer almaktadır. C harfi ile başlayan erkek isimlerine örnekler:

- Can

- Canberk

- Caner

- Cem

- Cenk

- Ceyhun