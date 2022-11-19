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Haberler Eğitim Haberleri C İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce C Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler
Giriş Tarihi: 19.11.2022 16:02 Son Güncelleme: 19.11.2022 16:02

C İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce C Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

Türk Alfabesinin 3. Harfi olan “C” harfi 21 adet sessiz harften biridir. Dilimizde çokça kullanılan harflerden biri olan c harfi ile başlayan kelimeler ise sayı bakımından fazladır. Alfabemiz harflerinden herhangi biri ile başlayan kelime sayısı değişkenlik göstermektedir ancak C harfi ile başlayan kelimeler de sayıca fazladır. Yaygın kullanılan C ile başlayan 5 harfli kelimeler için örnek olarak “cadde, canlı, camcı, cahil” verilebilir. C ile başlayan ingilizce kelimeler de günlük hayatta sıkça kullanılır.

C İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce C Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler

C harfi ünsüz, titreşimli, süreksiz bir diş damak sesi olarak tanımlanmaktadır. C ile başlayan kelimeler ilkokul öğrencilerinin ya da kelime oyunu oynayanların araştırdığı başlıklar içinde göze çarpmaktadır. Belki de ailenizin yeni üyesi için isim ararken c ile başlayan 5 harfli kelimelere göz atabilirsiniz. İngilizce'yi yeni öğrenenler için de C ile başlayan ingilizce kelimeler oldukça faydalı olmaktadır.

C ile Başlayan Kelimeler Nelerdir?

Alfabemizin 29 harfinden üçüncüsü olan c harfi ünsüz harf olması nedeniyle dilimizde sık kullanılmaktadır. Günlük dilde sık sık kullanılan c ile başlayan kelimeler şöyledir:
C ile başlayan 4 harfli kelime örnekleri:
- Cadı
- Caiz
- Cami
- Cuma
- Cilt
C ile başlayan 5 harfli kelime örnekleri:
- Cadde
- Cahil
- Cazip
- Ceket
- Ceviz
C ile başlayan 6 harfli kelime örnekleri:
- Cambaz
- Cazibe
- Cenaze
- Cennet
- Cetvel

C ile Başlayan İngilizce Kelimeler

29 harfe sahip alfabemizin 3. Harfi olan C harfi İngilizce kelimelerde de kullanılmaktadır. C ile başlayan İngilizce kelime örnekleri şu şekildedir:
Cake – kek, çörek
Come – gelmek
Cry – ağlamak
Car – araba
Cat – kedi

C ile Başlayan Kız İsimleri

Yeni anne baba olacak kişilerin internette en çok araştırdığı konulardan birisi de bebek isimleri olmuştur. En çok tercih edilen kız isimlerinden olan C harfi ile başlayan kız isimlerini şu şekilde sıralayabiliriz:
- Canan
- Candan
- Cansel
- Cansın
- Cemre
- Ceyda

C ile Başlayan Erkek İsimleri

C ile başlayan erkek isimleri ülkemizde sıklıkla kullanılan isimler arasında yer almaktadır. C harfi ile başlayan erkek isimlerine örnekler:
- Can
- Canberk
- Caner
- Cem
- Cenk
- Ceyhun

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C İle Başlayan Kelimeler Nelerdir? Türkçe ve İngilizce C Harfi İle Başlayan 5 Harfli Kelimeler
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