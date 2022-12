C İle Biten Kelimeler Nelerdir? Türkçe 3, 4, 5, 6 Harfli Sonu C İle Biten Kelimeler Listesi

c ile biten kelimeler değerlendirilirken Türkçe dil yapısına uygun ve uygun olmayan kavramlar olduğunu bilmek gerekir. Çünkü sonu c ile biten kelimeler ele alınırken kaynağının hangi dilden olduğu bilinmelidir. Kelimelerin doğru anlamını bilmek, cümle kurmayı daha kaliteli hale getirmektedir. Dolayısıyla c harfi ile biten kelimeler vardır ve farklı kökenlere sahiptir. Her kelime gruplarında olduğu gibi kelimelerin harf sayısı sınırlandırılabilir. c ile biten 4 harfli kelimeler de bu tarzda düşünülmesi gereken unsurlardır. c ile biten eşya ya da eşyaların neler olduğu farklı bir alandır.

C ile Biten Kelimeler Nelerdir?

C ile biten kelimelerin en düşüğü üç harflidir. Her c ile biten sözcük farklı anlamları taşır. Sac ve hac kavramları c ile biten ve üç harfli sözcüklerdir. Sac demirden yapılan ve genellikle mutfakta kullanılan bir araçtır. C ile biten kelime hac, ibadet edilen ve İslam dininde önemli yere sahip kutsal bir mekandır. İzdivac kavramı da evliliği anlatan diğer bir kavramdır. Zevc kavramı 4 harfli ve c ile biten bir kavramdır. Bir kadın evlendiği zaman eşini zevc kavramıyla da tanımlamayabilir. Çünkü bu kavram eş anlamına gelmektedir.