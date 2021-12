İngilizcede toplamda 800 saatlik bir eğitimi kapsayan C1 seviyesi, kişilerin kendilerini rahat bir şekilde ifade edebildikleri seviyedir. C1 seviyesini alan bir kişi televizyon programlarını akıcı bir şekilde takip edebilir, akademik metinleri okuyabilir, devrik bir cümle dahi kurulsa bunu doğru bir şekilde anlayabilir. C1 seviyesine gelmeden önce ise A1, A2, B1 ve B2 seviyeleri öğrenilmelidir. Bu seviyeleri aştıktan sonra kişiler C1 denilen ileri seviye İngilizce eğitimini alabilir. İşte, C1 seviye İngilizce konuları ve kelimeleri - C1 seviye İngilizce konu anlatımı ve çalışma kağıtları hakkında bilinmesi gerekenler.

C1 seviye İngilizce konuları

6 seviyeden oluşa İngilizce eğitiminin 5. Seviyesi olan C1 seviye ileri İngilizceyi karşılar. Bu seviyede kişiler dil bilgisi ve kelime haznesi konusunda sıkıntı yaşamaz. Kendilerini net bir şekilde ifade edebildikleri gibi karşısındaki kişilerinde ne dediğini akıcı bir şekilde anlayarak karşılık verebilir.

C1 seviyesinin öğrenilmesi için 800 saatlik bir akademi eğitiminin gerektiği ön görülür. Ancak burada kişinin çabası ve ingilizce altyapısı da öğrenim süresini etkileyeceği için bu eğitim süresi daha uzun ya da daha kısa olabilir. 6 seviyelik eğitimin 5. seviyesi olan C1 seviye İngilizce konulara gelmeden önce Passive voice, Relative clauses, Noun clauses, Adverbial clauses, If clauses ve Causatives konuları öğrenilmelidir. Bu konular öğrenildikten sonra C1 seviye İngilizce konu anlatımı içerisinde yer alan konular ise şunlardır:

Inversion,

Subjunctives,

Reduction,

Linking words

C1 seviye İngilizce konu anlatımı

C1 seviye İngilizce eğitimi için ilk 4 seviye konuları iyi bir şekilde öğrenilmeli ve kelime haznesi olabildiğince geniş tutulmalıdır. Diğer seviyelerde gerçekleşen eksik öğrenme, ileri seviye olan C1 İngilizce seviyesinin öğrenimini zorlaştırabilir. C1 seviyesine gelen bir kişi yabancı dizileri ve metinleri takip etmeli ve sık sık pratik yapmalıdır. Aksi halde dil teoriyi hatırlasa da konuşma dilini unutacağı için ilerleme kaydetmeyi de bırakacaktır.

C1 seviye İngilizce çalışma kağıtları için konu anlatımında ise ilk olarak Inversion konusu işlenir. Bu konu devrik cümleleri kapsar. Vurgu sağlamak için cümle içinde yüklem ve öznenin değiştirilmesi gerekebilir. İnversion konusunda bu öğretilir.

İnversion yapısında yer ve zamanı belirten yapılar da kullanılır. When, nowhere, at no time, only, not till, than gibi pek çok örnek bu yapı için örnek verilebilir. Bunun yanı sıra zamanda koşulu belirten durumlarda dabu kalıplar kullanılır. İnversion konusunda koşul bildirmek için in no way ve in no circumtances kalıpları tercih edilir.

Emir, rica ya da istek bildiren sıfat, fiil ve isimler de bu seviyenin konusudur. Örnek olarak şunlar kullanılabilir:

Teklif etmek : Propose

Yasaklamak: Demand