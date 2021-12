C2 Sevıye İngılızce Konuları Ve Kelımelerı - C2 Sevıye İngılızce Konu Anlatımı Ve Çalışma Kağıtları

İngilizce konuşabilmek ve İngilizce anlayabilmek herkes için aynı şeyi ifade etmeyebilir çünkü her yabancı dilde olduğu gibi İngilizce de de seviyeler var. Örneğin A2 seviyesindeki biri günlük konuşma pratiklerinde sorun yaşamazken bilimsel bir makaleyi eline aldığında tek kelime okuyamayabilir. İşte bu yazımızda o bilimsel makaleleri ana dili gibi okuyan C2 seviyesindeki insanların çalışacağı konulara değineceğiz. C2 seviye İngilizce konuları ve kelimeleri hakkında merak edilenler...

C2 seviye İngilizce konu anlatımı ve çalışma kağıtları

Kendi çabanızla, okulda ya da bir İngilizce kursunda İngilizce öğrenmeye başladığınızı varsayalım. A1, A2, B1, B2 ve hatta C1 seviyelerine tam anlamıyla hakimsiniz. Bu seviyedeki her konu anlatımını tamamladınız ve İngilizce okuyup anlama kapasiteniz de hayli yüksek. Yine de, C2 seviyesinde yetkinlik kazanabilmeniz için bazı konuları daha iyi bilmeniz gerekiyor.

C2 seviye ingilizce konuları neler?

Avrupa Konseyi tarafından kabul edilen yabancı dil seviyelerinin belirlendiği "The Common European Framework of Reference for Languages" belgesine göre İngilizce C2 seviyesi usta kullanıcı ya da uzman olarak adlandırılıyor.

C2 seviyesine kadar tüm dil bilgisi konularını ve konu anlatımlarını tamamlayan öğrenciler C2 seviyesinde öğrenecek bir şeyleri kalmadığını düşünse de hala birkaç konudan bahsedilmesi mümkün. İşte bir iş görüşmesi ya da akademik bir konuda sizden beklenen C2 seviyesini alabilmeniz için bilmeniz gereken C2 seviye ingilizce konu anlatımı ve konu başlıkları...

C2 seviyesi uzmanlık gerektirdiği için öncelikle daha önceki kurslarda defalarca gördüğünüz Passive voice, Relative clauses, Noun clauses, Adverbial clauses, If clauses, Causatives gibi konulara tam anlamıyla hakim olmanız gerekmektedir. Çünkü C2 seviyesinde bulunan Inversion, Subjunctives, Reduction, Linking words gibi konuları ancak böyle halledebilirsiniz.

C2 seviye ingilizce konu anlatımı

Inversion: Türlçe'deki devrik cümle konusu gibi düşünülebilir. Cümlenin öğlerinin dizilişindeki sıralama (Özne, yüklem, nesne) anlatımdaki vurguyu öne çıkarmak adına değiştirilir.

Subjunctive: Subject + Subjunctive Form + That + Bare Infinitive kalıbının işlendiği bu konuda önemli fiiller, sıfatlar ve isimlerden sonra cümlede kullanılan That Clause kalıbının anlatımıdır.

Cleft Sentences: Aslında yukarıda bahsettiğimiz konuların çoğu C1 seviyesindeki birinin de bildiği ya da kur kapsamında konu anlatımını dinlediği konulardandır. C2 seviyesinin konuları genelde C1 seviyesinin konularının devamı niteliğinde olsa da sadece bir konuyu C2 seviyesinde öğrenirsiniz. C2 seviyesinin öne çıkan konusu aslında bu konudur. Konuşma ve yazı dilinde vurgu cümlelerinin kurulmasını temel alır.

Gerek internet ortamında gerekse eğer bir İngilizce kursuna gidiyorsanız o kursta size dağıtılan C2 seviye İngilizce çalışma kağıtları sayesinde hem C2 seviye İngilizce konu anlatımlarına hakimiyetinizi hem de C2 seviye İngilizce kelime bilginizi test etmeniz mümkün olacaktır. C2 seviye İngilizce çalışma kağıtları İngilizce seviyenizin gerektirdiği gibi okuma, konuşma, dinleme ve yazma kapasitesine erişip erişmediğinizi anlamanıza yardım eder.

C2 seviyesini tamamlamış biri artık İngilizceyi ana dili gibi konuşup anlamakta hatta ana dili İngilizce olan kişilerle bilimsel bir tartışmaya bile girebilecek seviyededir. Ortalama 8000 bin ve daha fazla kelimeyi bildiği ve konuşabildiği kabul edilir.